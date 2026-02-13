शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (23:47 IST)

निखिल गुप्ता ने US कोर्ट में माना, रची थी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश

Nikhil Gupta Guilty Plea
खालिस्तानी अलगाववादी नेता प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित हत्या की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी निखिल गुप्ता ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 54 वर्षीय गुप्ता ने अमेरिका की एक अदालत में ‘मर्डर-फॉर-हायर’ (किराए पर हत्या), हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इससे पहले जून 2024 में उन्होंने संघीय अदालत में खुद को निर्दोष बताया था।

चेक गणराज्य में गिरफ्तारी, फिर अमेरिका प्रत्यर्पण

असफल हत्या प्रयास के बाद गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। तब से वे बिना जमानत के हिरासत में हैं और दोष सिद्ध होने पर उन्हें कई दशक की सजा हो सकती है।

भारत सरकार ने किया किनारा

अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश रची। हालांकि नई दिल्ली ने इन आरोपों से खुद को अलग करते हुए कहा है कि यह कथित साजिश सरकारी नीति के खिलाफ है।
 

कनाडा कनेक्शन और रिश्तों में तनाव

पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित किया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है। इस कथित साजिश ने पहले भी भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा किया था।अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया था कि गुप्ता विदेशों में सिख अलगाववादी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे, जिसमें जून 2023 में पश्चिमी कनाडा के एक सिख मंदिर के बाहर नकाबपोश हमलावरों द्वारा की गई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है।

अमेरिका का दावा है कि गुप्ता ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी 

विकास यादव के निर्देश पर पन्नू की हत्या के लिए शूटर को हायर किया था। इस मामले में यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं, हालांकि वे फिलहाल भारत में ही हैं। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी और इस हाईप्रोफाइल केस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। Edited by : Sudhir Sharma
