बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा पर पीएम तारिक रहमान ने भारत की ओर इशारा कर लगाए गंभीर आरोप, मुहम्मद यूनुस का पैतृक घर फूंका, 4 की मौत

बीते दो दिनों की इस हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस का चटगांव स्थित पैतृक घर भी आग के हवाले कर दिया गया है।

क्यों भड़की ताजा हिंसा और क्या है पूरा घटनाक्रम?

अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल हुईं और भारत में शरण ले रहीं 79 वर्षीय शेख हसीना की स्वदेश वापसी के लिए नए पासपोर्ट के अनुरोध को वर्तमान सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरोध में अवामी लीग ने सप्ताह भर चले प्रदर्शनों के बाद गुरुवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसका मुख्य असर दक्षिणी जिलों में देखा गया।

प्रमुख हिंसक घटनाएं (रिपोर्ट्स के आधार पर):

मुहम्मद यूनुस के घर पर हमला: चटगांव स्थित पूर्व मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के पैतृक आवास में उपद्रवियों ने आग लगा दी।

गोपालगंज में बवाल: शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के दो सांसदों के घरों में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई और स्थानीय बाजारों पर हमला किया गया।

चार लोगों की मौत: नरेल जिले में बीएनपी के दो नेताओं (सोहेल मोल्ला और मोहम्मद शाहीन), फरीदपुर में स्थानीय बीएनपी नेता राजू मोल्ला और पिरोजपुर में एक बस के अंदर सो रहे परिवहन कर्मचारी की जलकर मौत हो गई।

परिवहन और रेलवे को नुकसान: ढाका-चटगांव राजमार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर कम से कम छह बसों, पिकअप वैन और रेलवे लाइन के एक हिस्से में आग लगा दी गई।

गारमेंट सेक्टर में ठहराव: दूसरी ओर, उच्च मजदूरी की मांग को लेकर गारमेंट श्रमिकों ने ढाका जाने वाले राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिधान निर्यातक देश के लिए यह बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है।

पीएम तारिक रहमान ने 'सीमा पार के देश' पर लगाया साजिश का आरोप

उत्तरी जिले लालमोनिरहाट में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बिना नाम लिए भारत की ओर इशारा करते हुए कड़ा बयान दिया।

"अवामी लीग के नेताओं ने बांग्लादेश और यहां के लोगों के हितों पर ध्यान नहीं दिया है। सीमा पार का वह देश, जहां वे भाग गए हैं, उनका आका है... उन आकाओं को संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश और यहां के लोगों के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया है।" — तारिक रहमान, प्रधानमंत्री (बांग्लादेश)

संसद में एकजुटता की अपील और अवामी लीग का पक्ष

संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री रहमान ने सभी लोकतांत्रिक दलों से अगस्त 2024 के 'जुलाई विद्रोह' जैसी एकजुटता दिखाने और "पराजित ताकतों" के पुनरुत्थान को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी पार्टी (BNP) के सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटकर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।

दूसरी तरफ, 'रॉयटर्स' के मुताबिक, अवामी लीग के अधिकांश शीर्ष नेताओं के भूमिगत होने के कारण इस हिंसा पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिल सकी है।