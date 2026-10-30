Top News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से महंगाई का खतरा और पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

Top News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा, Cyclone Arnab के बाद भी बारिश से राहत नहीं, इजराइल में नेतन्याहू के लिकुड को मिले सर्वाधिक वोट, दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का अमेरिका के लॉस एंजिल्स में निधन। 30 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

6 राज्यों में SIR का समय बढ़ा

ALSO READ: दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बदली SIR की तारीख, देखें नई डेडलाइन चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदल दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी, जबकि दिल्ली में यह 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं।

सुपर अल नीनो से बढ़ सकती है महंगाई!

Cyclone Arnab के बाद भी बारिश से राहत नहीं

नेतन्याहू के लिकुड को मिले सर्वाधिक वोट

दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने एक्स-मेन सीरीज में अपने किरदार प्रोफेसर चार्लस जेवियर अलावा स्टार ट्रेक और मार्वल वर्ल्ड से जुड़ी कई कृतियों में यादगार अभिनय किया था।