काशी-तमिल संगमम में सुरक्षा घेरा तोड़कर CM योगी के मंच के करीब पहुंचा नशेड़ी, कमांडो ने धरदबोचा
काशी-तमिल संगमम 4.0 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। एक नशेड़ी युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मंच के पास पहुंच गया। युवक मुख्यमंत्री तक पहुंचने ही वाला था कि कमांडो ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवक नशे में था और मानसिक तनाव से जूझ रहा था।
अपर पुलिस आयुक्त विदूष सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए युवक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसी हालत में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा था। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बजरिया इलाके का रहने वाला जोगिंदर गुप्ता उर्फ बाला है। रुआती जांच में पता चला कि वह पूरी तरह नशे की हालत में था।