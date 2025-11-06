गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Last Modified: वाराणसी (उप्र) , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:55 IST)

PM मोदी के वाराणसी दौरे से पहले CM योगी ने तैयारियों का लिया जायजा

Chief Minister Yogi inspects preparations ahead of Prime Minister Modi's Varanasi visit
- रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी प्रगति की जानकारी
- मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- स्टेशन पर सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  7 नवंबर को आएंगे वाराणसी
- 8 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत गुरुवार को बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्टेशन परिसर के सुंदरीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु और व्यवस्थित रहें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने स्टेशन पर साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अगले दिन 8 नवंबर को वह बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत और तीन अन्य ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण दौरा तैयारियों को अंतिम रूप देने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Edited By : Chetan Gour
