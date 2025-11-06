Share Bazaar में चौथे दिन भी रही गिरावट, बिकवाली के दबाव में टूटे Sensex और Nifty

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज चौथे कारोबारी दिन भी गिरावट रही। सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट के साथ आज 83311.01 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक फिसलकर 25509.70 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। ऑटो और आईटी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टर में बिकवाली हावी रही। इसके पहले मंगलवार को सेंसेक्स 519.34 अंक की कमजोरी के साथ 83,459.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी ने 165.70 अंक की गिरावट के साथ 25,597.65 अंक के स्तर पर कारोबार का अंत किया था।





बाजार में गिरावट की अहम वजहों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के 5 महीने के ऊंचाई पर होना और अहम सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग है। भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच मजबूती नजर आई, लेकिन अमेरिकी डॉलर के ऊपरी स्तर पर टिके रहने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार पर दबाव आया।

इसके पहले पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स 519.34 अंक यानी 0.62 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 83,459.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी ने 165.70 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 अंक के स्तर पर कारोबार का अंत किया था।

