Operation Pimple : कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर

Operation Pimple Kupwara : सेना ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। उन्‍होंने बताया कि ऑपरेशन पिंपल के तहत हुई इस कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया है जबकि बाकी के साथ मुठभेड़ जारी है।

सेना ने बताया कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। संपर्क स्थापित हुआ और दो आतंकी मारे गए।

सेना के चिनार कॉर्प्स के अनुसार भारतीय सेना को शुक्रवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से घुसपैठ के प्रयास के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

OP PIMPLE, Keran, Kupwara



On 07 Nov 2025, based on specific intelligence input from agencies, regarding infiltration attempt, a joint operation was launched in Keran sector of Kupwara. Alert troops spotted suspicious activity and challenged which resulted in terrorists opening… pic.twitter.com/Yu1nLkPQG6 — Chinar Corps - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 8, 2025

सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों को घेर लिया। इस दौरान गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए। आतंकियों की पहचान नहीं हो पायी है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

