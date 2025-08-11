सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Who is Bihar daughter Putul Devi, why will the President honour her
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (11:29 IST)

कौन हैं बिहार की बेटी पुतुल देवी, राष्ट्रपति क्यों करेंगी सम्मानित?

Putul Devi
सिवान की पुतुल देवी को वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। दरअसरल, बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में मुरारपट्टी गांव है। यहां की ‘जीविका दीदी समूह’ की पुतुल देवी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। यह सम्मान उन्हें वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण में होंगी शामिल : 2 अगस्त 2025 को गोपालगंज से आए वन विभाग और केंद्रीय पदाधिकारी दल ने मुरारपट्टी गांव पहुंचकर पुतुल देवी को राष्ट्रपति भवन का औपचारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। पत्र मिलते ही पुतुल देवी, उनका परिवार और पूरा गांव गर्व और उत्साह से भर उठा। पुतुल देवी ने बताया कि वह 13 अगस्त को पटना जाएंगी और वहां से पदाधिकारियों के साथ दिल्ली रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 15 अगस्त को शाम 6 बजे आयोजित डिनर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।
Edited By: Navin Rangiyal 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत

गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौतइजरायल की ओर से गाजा में किए गए हमले में पांच पत्रकारों की मौत हो गई, जिनमें कतर के मीडिया हाउस अलजजीरा के अनस अल-शरीफ भी शामिल हैं। गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के पास पत्रकारों के लिए बने एक तंबू पर हुए इजरायली हमले में इन लोगों की मौत हो गई।

बेरहम लोगों ने नहीं की मदद, लाश को बाइक पर बांधकर ले गया पति, ये थी वजह

बेरहम लोगों ने नहीं की मदद, लाश को बाइक पर बांधकर ले गया पति, ये थी वजहनागपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेबस पति अपनी पत्नी की लहूलुहान लाश को बाइक पर बांधकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता रहा। लोग उसे देखकर हैरान होते रहे। जिसे भी इसके पीछे की वजह पता चली उसके आंसू छलक आए। उसके साथ ऐसी घटना हुई कि उसके बाद कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। बेरहम लोग सडक से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उस बेबस पति की मदद नहीं की।

पाक सेना प्रमुख मुनीर ने फिर अलापा भारतविरोधी राग, कश्मीर को बताया पाकिस्तान के गले की नस

पाक सेना प्रमुख मुनीर ने फिर अलापा भारतविरोधी राग, कश्मीर को बताया पाकिस्तान के गले की नसAsim Munir News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Asim Munir) ने एक बार फिर भारत विरोधी राग (anti India tune) अलापते हुए कश्मीर (Kashmir) को पाकिस्तान (Pakistan) के गले की नस बताया है। मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। वह अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं। पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को नहीं भूलेगा और उन्होंने दावा किया था कि यह हमारे गले की नस है।

निमिषा प्रिया को लेकर मृतक के भाई ने तीसरी बार लगाई याचिका, कहा- माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी

निमिषा प्रिया को लेकर मृतक के भाई ने तीसरी बार लगाई याचिका, कहा- माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसीकेरल की नर्स निमिषा प्रिया जिस शख्स की हत्या के जुर्म में यमन की जेल में कैद है, उस मृतक के भाई ने तीसरी बार याचिका दायर कर निमिषा प्रिया को फांसी देने की मांग की है। मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उसने निचली अदालत द्वारा निमिषा को दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग को लेकर यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल (एजी) से तीसरी बार आवेदन दिया है और उनसे मुलाकात की है।

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में हुआ बदलाव, जानें आपके नगर में क्या हैं कीमतें

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में हुआ बदलाव, जानें आपके नगर में क्या हैं कीमतेंPetrol Diesel Prices: भारतीय सरकारी तेल कंपनियों (Indian government oil companies) ने आज सोमवार, 11 अगस्त की सुबह देशभर में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव कर दिया है। इसका प्रभाव यूपी से लेकर बिहार तक के कई शहरों में देखा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर आज देशभर में जारी खुदरा कीमतों पर भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी तेल कंपनियों ने दिल्‍ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com