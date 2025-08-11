मेड ने 15 महीने की बच्ची के साथ की दरिंदगी, जमीन पर पटका, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

नोएडा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक मेड ने बच्ची के साथ हैवानियत कर डाली। दरअसल, डे केयर में बच्चों का ध्यान रखने वाली मेड ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।





उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसायटी के डे-केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। जहां मेड पर आरोप है कि उसने बच्ची को थप्पड़ मारा और पटक दिया। मेड यहां तक ही नहीं रुकी आरोप ये भी है कि मेड ने बच्ची को प्लास्टिक बेल्ट से मारा और उसे काटा भी है। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-142 के थाने के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है।





इस मामले में परिजनों का आरोप है कि बच्ची को दांत से काटने के निशान पाए गए हैं। डॉक्टर ने इन चोटों को ‘बाइट' यानी काटने की पुष्टि की है। बच्ची को थप्पड़ मारने, जमीन पर पटकने और प्लास्टिक बेल्ट से पीटने की बात भी सामने आई है। इस घटना की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है, जिसमें मेड बच्ची को जमीन पर पटकती और वह जोर-जोर से रोती हुई दिखाई दे रही है।



