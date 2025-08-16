रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं, मुलाकात के बाद क्या बोले ट्रंप और पुतिन
Trump Putin Meet : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्यादिमीर पुतिन ने अलास्का में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर मुलाकात की। दोनों दिग्गजों में 3 घंटे तक हुई बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते के लिए यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी।
मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी बैठक बहुत ही उपयोगी रही। कई मुद्दों पर हमारी सहमति बनी। कुछ बड़ी बातें हैं जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक कोई समझौता नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ी देर में नाटो को फोन करूंगा और उन सभी लोगों से बात करूंगा जो उपयुक्त हैं। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा और उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊंगा... आज हमने काफी प्रगति की है... हम जल्द ही आपसे बात करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।
वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आज, जब राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि यदि वे उस समय राष्ट्रपति होते, तो कोई युद्ध नहीं होता, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा वास्तव में होता।
उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में पिछले प्रशासन के साथ आखिरी संपर्क के दौरान, मैंने अपने पूर्व अमेरिकी सहयोगी को यह समझाने की कोशिश की थी कि जब शत्रुता की बात आती है, तो स्थिति को उस बिंदु तक नहीं पहुँचाना चाहिए जहाँ से वापसी संभव न हो। मैंने उस समय सीधे तौर पर कहा था कि यह एक बड़ी भूल है।
