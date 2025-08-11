Maharashtra : पुणे में बड़ा हादसा, पिकअप वैन खाई में गिरी, 8 महिलाओं की मौत, 25 अन्‍य घायल

Pickup van accident News : महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को घाटी क्षेत्र में एक पिकअप वैन के खाई में गिर जाने से मंदिर जा रही 8 महिलाओं की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण पिकअप वैन 25 से 30 फुट नीचे जा गिरी। वाहन में 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह दुर्घटना दोपहर करीब एक बजे हुई जब पापलवाड़ी गांव के लोग श्रावण मास के शुभ दिन पर पश्चिमी महाराष्ट्र की खेड़ तहसील में श्री क्षेत्र महादेव कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है।

पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण पिकअप वैन 25 से 30 फुट नीचे जा गिरी। वाहन में 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर करीब एक बजे हुई जब पापलवाड़ी गांव के लोग श्रावण मास के शुभ दिन पर पश्चिमी महाराष्ट्र की खेड़ तहसील में श्री क्षेत्र महादेव कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे।

वैन में 30 से 35 यात्री सवार थे : पिंपरी चिंचवड पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, पिक-अप वैन में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। शुरुआती जांच के अनुसार, वाहन घाट खंड से गुजरते समय सड़क से 25 से 30 फुट नीचे गिर गया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर 10 एंबुलेंस भेजी गईं और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में आठ महिलाओं की मौत हो गई तथा लगभग 25 अन्य घायल हो गए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दुख व्यक्त किया : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। (भाषा)

