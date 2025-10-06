Cough syrup deaths : NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI ), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति की जांच का आदेश देने और राज्यों में सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नकली दवाओं के नमूने एकत्र करने और परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने को भी कहा है।

MP में ड्रग कंट्रोलर को हटाया

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेलियर से अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद सरकार ने शनिवार को ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कफ सिरप कांड में सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने एंडरसन जिसके सर पर 10000 लोगों को मौत की हत्या का आरोप था उसे भगाने का पाप किया था।



