शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  उत्तर प्रदेश
  4. Yogi compares shooter arrested after encounter to Marich
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:58 IST)

मारीच की तरह घुसा था, फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था

दिशा पाटनी के घर गोलीबारी करने वाले आरोपी के एनकाउंटर पर बोले मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Disha Patani house firing case: CM Yogi Adityanath speaks out on the encounter
Yogi on Disha Patani house firing case: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार एक शूटर की तुलना राक्षस ‘मारीच’ से की। लखनऊ के लोक भवन में एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने कल देखा कि महिला संबंधी अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर (राज्य से बाहर) से आया था। वह संभवतः ‘मारीच’ (वेश बदलने में माहिर राक्षस) की तरह घुसा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली उसे लगी, तो वह चिल्ला रहा था कि वह गलती से उत्तर प्रदेश में घुस आया और अब कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उस अपराधी को ऐसा (राज्य से बाहर जाना) ही करना होगा जो महिला सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा, जो उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता में बाधा बनने की कोशिश करेगा। बरेली पुलिस के अनुसार, फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर गोलीबारी करने वाले पांच शूटरों में से एक आरोपी रामनिवास को उसके साथी अनिल के साथ शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
 
आरोपी के पैर में लगी थी गोली : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने बताया कि मुठभेड़ बरेली में हुई, जिसमें आरोपी रामनिवास के पैर में गोली लगी। घटना के वायरल वीडियो में रामनिवास हाथ जोड़कर जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है और कह रहा है, ‘बाबा के यूपी में कभी नहीं आएंगे साहब।’
 
पुलिस ने आरोपी के पास से 0.32 बोर की पिस्तौल, चार कारतूस और चार खोखे बरामद किए। आर्य ने बताया कि पूछताछ में रामनिवास ने गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और यह भी बताया कि वह घटना के बाद से फरार था। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकते

सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकतेअंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताए अंतरिक्ष के अनुभव, कहा- सहनशक्ति की कठिन परीक्षा

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिकाDonald Trump News: चीन और तालिबान ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चीन की सीमा के पास स्थित अफगानिस्तान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की बात कही थी।

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोपअपने खास अंदाज में इंदौर का ट्रैफिक संभालने वाले डांसिंग कॉप रंजीत सिंह (Dancing Cop Ranjit Singh) की अचानक तबियत बिगड़ गई है। सीने में दर्द और घबराहट के बाद उन्हें इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल (Shelby Hospital) में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को हाल ही में लाइन अटैच (Line Attach) कर दिया गया है। पिछले दो दिनों से उन्‍हें लेकर विवाद चल रहा है।

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर ‘अर्बन नक्सली’ की तरह बयान देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने ‘जेन-जेड’ को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें न तो संविधान पर भरोसा है और न ही वे संस्थाओं को मानते हैं। ‘जेन-जेड’ वे युवा हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है।

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...Imran Khan News : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में 'मानसिक यातना' दे रहे हैं ताकि वे टूटकर उनके सामने झुक जाएं। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 72 वर्षीय इमरान खान कई मामलों में 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दाम

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दामअब रेल में सफर के दौरान आपको महंगा पानी नहीं पीना होगा। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने शनिवार को रेल नीर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी दरों का असर रेल नीर पर भी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रेल नीर नाम से बिकने वाले बोतल बंद पानी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से जारी होगी।

अच्छी पुस्तक हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होती है : योगी आदित्यनाथ

अच्छी पुस्तक हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होती है : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अच्छी पुस्तक योग्य मार्गदर्शक बनकर सदैव हमारे जीवन का पथप्रदर्शक होती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित चौथे गोमती पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही और उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद भी किया। उन्होंने स्कूली छात्राओं और आंगनबाड़ी दीदीयों को पुस्तकें भेंट कीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को ‘एग्जाम वॉरियर्स’ पुस्तक भेंट की, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बोले- जुबिन गर्ग मामले की जांच कराएगी सरकार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बोले- जुबिन गर्ग मामले की जांच कराएगी सरकारSinger Zubin Garg's death case : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने मौत के मामले में दर्ज कई प्राथमिकियों को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित करने और गहन जांच के लिए एक समेकित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। असम सरकार ने गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शनिवार को 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की।

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेटकेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में जाने के इच्छुक अपने पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले इसके लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है और इसके लिए इच्छुक केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिये ताकि अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

Gen-Z के विद्रोह की आग में झुलसे भारत के पड़ोसी देशों में आज भी हालात बदतर, राहुल गांधी के बयान पर भड़कीं भाजपा

Gen-Z के विद्रोह की आग में झुलसे भारत के पड़ोसी देशों में आज भी हालात बदतर, राहुल गांधी के बयान पर भड़कीं भाजपाभारत के पड़ोसी देश नेपाल में पिछले दिनों Gen-Z क्रांति के बाद अब राहुल गांधी के Gen-Z को लेकर सोशल मीडिया पर लिखाी की पोस्ट ने देश में नया सियासी बखेड़ा कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को Gen-Z को संबोधित करते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के Gen-Z संविधान की रक्षा करेंगे।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
