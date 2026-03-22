रविवार, 22 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm Narendra modi longest serving head of government record india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 22 मार्च 2026 (15:18 IST)

PM Modi Record: 8,931 दिन पूरे कर PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सरकार प्रमुख, चामलिंग को छोड़ा पीछे

pm modi
देश की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया। 
नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक पद पर बने रहना भारतीय राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है।
 
जानकारी के अनुसार पवन कुमार चामलिंग ने कुल 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन पूरे कर इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है और नया इतिहास रच दिया है। 22 मार्च की तारीख इस कारण खास मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन के साथ पीएम मोदी का कार्यकाल कुल दिनों के हिसाब से सबसे लंबा हो गया।   Edited by : Sudhir Sharma
 
 
 
 
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किस हाल में है रुपया? राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

किस हाल में है रुपया? राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशानाRahul Gandhi on Rupee Fall: उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार बिगड़ती स्थिति पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं।

तेल में 'आग' से बिगड़ा निवेशकों का केलकुलेशन, शेयर बाजार में 4 दिन की तेजी पर भारी पड़ी 1 दिन की मुनाफा वसूली

तेल में 'आग' से बिगड़ा निवेशकों का केलकुलेशन, शेयर बाजार में 4 दिन की तेजी पर भारी पड़ी 1 दिन की मुनाफा वसूलीसेंसेक्स 4 दिन में 2466 अंक बढ़ा तो एक ही दिन में 2497 अंक गिर गया। इसी तरह निफ्टी में भी 4‍ दिन में 739 अंकों की बढ़त हुई वहीं गुरुवार को यह 776 अंक गिर गया

ट्रंप का यू-टर्न! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत

ट्रंप का यू-टर्न! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेतIran Israel War Update: पश्चिम एशिया की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां से दुनिया या तो महाविनाश की ओर जाएगी या फिर शांति की ओर। एक तरफ ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर भीषण हमले और हिंद महासागर में अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया पर ईरानी मिसाइल प्रहार ने तनाव चरम पर पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है।

ईरान की 4000 KM वाली मिसाइल का डिएगो गार्सिया पर प्रहार! क्या भारत के पास पहुंच गई है जंग की आग?

ईरान की 4000 KM वाली मिसाइल का डिएगो गार्सिया पर प्रहार! क्या भारत के पास पहुंच गई है जंग की आग?Iran missile attack Diego Garcia: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसकी कल्पना कुछ दिन पहले तक नामुमकिन थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के बेहद रणनीतिक और गुप्त माने जाने वाले सैन्य अड्डे 'डिएगो गार्सिया' पर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है।

बरेली की नसरीन बी ने बेकरी से बदली गांव की महिलाओं की तकदीर

बरेली की नसरीन बी ने बेकरी से बदली गांव की महिलाओं की तकदीरयोगी सरकार की योजनाओं का असर, स्वयं सहायता समूह से कमाई कर बनीं आत्मनिर्भर, 10 महिलाओं संग बढ़ाया कारोबार

और भी वीडियो देखें

PM Modi Record: 8,931 दिन पूरे कर PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सरकार प्रमुख, चामलिंग को छोड़ा पीछे

PM Modi Record: 8,931 दिन पूरे कर PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सरकार प्रमुख, चामलिंग को छोड़ा पीछेदेश की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया।

Weather Alert: 23-25 मार्च तक मौसम बदलेगा, कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

Weather Alert: 23-25 मार्च तक मौसम बदलेगा, कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्टदेश के मौसम विभाग ने कहा कि 23, 24 और 25 मार्च के दौरान पूरे भारत में मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की मौसमीय गतिविधियों का असर रहेगा।

Iran Missile Attack: एक रात में 9 देशों पर ईरान के हमले, कतर-UAE-सऊदी-बहरीन में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से मचा हड़कंप

Iran Missile Attack: एक रात में 9 देशों पर ईरान के हमले, कतर-UAE-सऊदी-बहरीन में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से मचा हड़कंपमध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान ने रात के समय 9 देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में बढ़ते ईरान-अमेरिका संघर्ष का नवीनतम अध्याय है।

MP : CM यादव ने कहा- राजस्थान और मध्यप्रदेश हैं भाई-भाई, 5,055 करोड़ के निवेश से 3,530 रोजगार

MP : CM यादव ने कहा- राजस्थान और मध्यप्रदेश हैं भाई-भाई, 5,055 करोड़ के निवेश से 3,530 रोजगारमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान व मध्य प्रदेश को ‘भाई-भाई’ बताते हुए शनिवार को कहा कि ये दोनों राज्य अपनी क्षमता व योग्यता से आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान की उद्यमशीलता और मध्यप्रदेश की संसाधन क्षमता मिलकर सेंट्रल इंडिया को औद्योगिक शक्ति केंद्र बना सकती है।

ईरानी मिसाइलों से इजराइल में धमाके, न्यूक्लियर साइट के पास ‘आग के गोले’ गिरे, देखें वीडियो

ईरानी मिसाइलों से इजराइल में धमाके, न्यूक्लियर साइट के पास ‘आग के गोले’ गिरे, देखें वीडियोईरान-इजराइल युद्ध के बीच शनिवार रात इज़राइल के दक्षिणी शहरों में जोरदार धमाके हुए, जब ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमले के दौरान आसमान से आग के बड़े-बड़े गोले गिरते दिखाई दिए। ये हमले Dimona और Aradशहरों पर हुए, जो इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास स्थित हैं।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com