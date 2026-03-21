ट्रंप का यू-टर्न! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत

Iran Israel War Update: पश्चिम एशिया की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां से दुनिया या तो महाविनाश की ओर जाएगी या फिर शांति की ओर। एक तरफ ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर भीषण हमले और हिंद महासागर में अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया पर ईरानी मिसाइल प्रहार ने तनाव चरम पर पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों के करीब है और अब वह इस युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहा है।

नतांज पर हमला और डिएगो गार्सिया पर निशाना

शनिवार को युद्ध ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया जब ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ। हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञों ने किसी भी रेडियोधर्मी रिसाव (Radiation) से इनकार किया है। इसके जवाब में ईरान ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटेन और अमेरिका के साझा सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि ये मिसाइलें अपने लक्ष्य से चूक गईं, लेकिन इसने दक्षिण एशिया तक युद्ध की आहट पहुंचा दी है।

ट्रंप का 'ट्रुथ सोशल' पर बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि अमेरिका, ईरान में अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने के बहुत करीब है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता, वायुसेना और परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करना था, न कि वहां की सत्ता बदलना। ट्रंप ने नाटो देशों को 'कायर' बताते हुए तंज कसा कि अब वे अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें।

होर्मुज की सुरक्षा : जो तेल मंगाएगा, वही बचाएगा

एक बड़े नीतिगत बदलाव में ट्रंप ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है) की सुरक्षा अब उन देशों की जिम्मेदारी है, जो वहां से तेल आयात करते हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि यह अब केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक हम ईरान का खतरा खत्म करेंगे, तब तक इन देशों के लिए होर्मुज को सुरक्षित करना एक आसान सैन्य अभियान होगा।

युद्ध की भयावह तस्वीर

28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने अब तक 2000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की उच्च लीडरशिप को तीन बार खत्म कर दिया है, जिससे तेहरान में अब नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर, इजराइल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले जारी रखे हैं, जहां अब तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं।

वैश्विक तेल संकट गहराया

ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई के तेल एवं गैस केंद्रों को निशाना बनाया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे वैश्विक बाजार में ऊर्जा का बड़ा संकट पैदा हो गया है। फिलहाल वहां से केवल वही जहाज गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरान 'निष्पक्ष' या अपना 'सहयोगी' मानता है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala