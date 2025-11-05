यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत कार्तिक पूर्णिमा पर एक अन्य ट्रेन से उतरकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे

Uttar Pradesh Train Accident : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे कुछ लोगों को एक ट्रेन से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

रेलवे स्टेशन चुनार पर सुबह सवा नौ बजे यात्री गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरकर गलत दिशा से लाइन पार कर रहे थे। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर तीन से गुजर रही कालका मेल की चपेट में आ गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बल्कि विपरीत दिशा में उतरे थे, जहां वे दूसरी दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए।

Uttar Pradesh | Chief Minister Yogi Adityanath took cognisance of the accident at Chunar Railway Station in Mirzapur district. CM Yogi expressed condolences to the bereaved families of the deceased. The Chief Minister directed officials to immediately reach the spot and expedite… — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 5, 2025

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

