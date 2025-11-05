तेज हुवाओं से घटा प्रदूषण, आज कैसी है दिल्ली की हवा?
Delhi NCR Air Pollution : दिल्ली NCR में बुधवार को भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि तेज हवाएं चलने की वजह से मंगलवार के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए ग्रेप-2 लागू किया जा चुका है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है। अक्षरधाम और इंडिया गेट के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। यहां भी AQI 'खराब' श्रेणी में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। यहां भी प्रदूषण के निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में हुए एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अक्टूबर माह में दिल्ली देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जो पड़ोसी गाजियाबाद और नोएडा से पीछे है। हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर में सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां मासिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 123 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। दिल्ली 107 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की औसत सांद्रता के साथ छठे स्थान पर रही। ALSO READ: survey : Delhi अक्टूबर में देश का 6वां सबसे प्रदूषित शहर, जानिए पहले पायदान पर कौनसा शहर
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश में आबोहवा तेजी से खराब हो रही है। खासकर सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों (IGP) में, और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हालात और भी चिंताजनक है। दिल्ली में अक्टूबर के महीने में पीएम 2.5 की औसत मात्रा 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। जो कि सितंबर के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा है, जब यह मात्रा 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी।
edited by : Nrapendra Gupta