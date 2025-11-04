मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (19:03 IST)

survey : Delhi अक्टूबर में देश का 6वां सबसे प्रदूषित शहर, जानिए पहले पायदान पर कौनसा शहर

delhi pollution
देश की राजधानी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अक्टूबर माह में दिल्ली देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जो पड़ोसी गाजियाबाद और नोएडा से पीछे है। एक रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है। सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (CAAQMS) से लिए गए आंकड़ों से सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (CREA) ने रिचर्स की है। इसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई है।
मंगलवार को जारी मासिक वायु गुणवत्ता आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर में सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां मासिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 123 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। दिल्ली 107 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की औसत सांद्रता के साथ छठे स्थान पर रही, जो सितंबर के औसत 36 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर  से तीन गुना अधिक है। धारूहेड़ा के बाद रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़, दिल्ली, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर रहे। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चार-चार शहर शीर्ष 10 की सूची में शामिल हैं, जो सभी एनसीआर में स्थित हैं।
delhi pollution
पूरे देश में खराब हुई आबोहवा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश में आबोहवा तेजी से खराब हो रही है। खासकर सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों (IGP) में, और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हालात और भी चिंताजनक है। दिल्ली में अक्टूबर के महीने में पीएम 2.5 की औसत मात्रा 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। जो कि सितंबर के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा है, जब यह मात्रा 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पराली जलाने का असर अक्टूबर में सिर्फ 6 प्रतिशत से भी कम रहा। इसके बाद भी प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया। इससे यह सामने आया कि प्रदूषण सिर्फ मौसमी कारणों से नहीं हो रहा, बल्कि सालभर के प्रदूषण स्रोतों का असर है, इसलिए सिर्फ छोटे-समय के उपायों से काम नहीं चलेगा बल्कि लंबे समय के लिए किसी ठोस योजना पर काम करना होगा।
 
इन शहरों की हवा रही साफ 
शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहरों में कर्नाटक के चार, तमिलनाडु के तीन और मेघालय, सिक्किम और छत्तीसगढ़ का एक-एक शहर शामिल था। देश के 249 शहरों में से 212 में पीएम2.5 का स्तर भारत के एनएएक्यूएस 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर  से कम दर्ज किया गया। हालांकि, केवल छह शहर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 15 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर  के दैनिक सुरक्षित दिशानिर्देश को पूरा कर पाए।  Edited by : Sudhir Sharma 
दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्सअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को किया वीडियो कॉल, बोले- आपने देश और प्रदेश को गौरवांवित किया, जाने दोनों के बीच क्या हुई बात?

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को किया वीडियो कॉल, बोले- आपने देश और प्रदेश को गौरवांवित किया, जाने दोनों के बीच क्या हुई बात?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने मध्यप्रदेश के छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल पर बात की। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद हुआ। सीएम डॉ. मोहन ने क्रांति से मैच के दौरान हुए अनुभवों के बारे में बात की। इसके बाद उन्होंने इस संवाद को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायल

Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायलछत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक खड़ी मालगाड़ी के ऊपर यात्री ट्रेन चल चढ़ गई। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधित

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधितमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों बिहार में एनडीए के समर्थन में गर्मजोशी से प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी हित औऱ अपने लक्ष्य के प्रति उनकी लगन व कर्मशीलता और संकल्पबद्धता की बानगी आज (4 नवंबर को) बिहार में देखने को मिली। यहां विधासनभा चुनाव प्रचार के बीच सीएम डॉ. मोहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति उन्हें वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनहित ही हमारे लिए सर्वोपरी है, जनता से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता।

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोलBihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

काशीपुर में राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभ

काशीपुर में राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर 46.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही दिव्यांग सशक्तिकरण कौशल विकास वाहन व नगर निगम काशीपुर के कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
