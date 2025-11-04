मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (11:26 IST)

Weather Update : उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, क्या होगा इसका असर?

rain
Weather Update : एक पश्चिमी विक्षोभ आज उत्तर भारत में दस्तक देगा। उत्तर पंजाब से दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश तक एक कमजोर पूर्व-पश्चिम ट्रफ सक्रिय रहेगी, जो हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगी। पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में 4 और 5 नवंबर को लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी हो सकती है।
 
पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम : पिछले 24 घंटों के दौरान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय ओडिशा, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई।
 
इन राज्यों बारिश का अलर्ट : पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ जिलों में 4 और 5 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश की भी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज भारी बारिश हो सकती है। 
 
यहां चलेंगी तेज हवाएं : मौसम विभाग ने 4 नवंबर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।
 
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम : दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। देर रात और सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। राजधानी में आज सुबह कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया। यहां प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ALSO READ: दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?
edited by : Nrapendra Gupta  
दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्सअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

थरूर ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किल, वंशवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

थरूर ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किल, वंशवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतराShashi Tharoor news in hindi : बिहार में 241 विधानसभा सीटों चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले वंशवाद की राजनीति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान से कांग्रेस और महांगठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने 'प्रोजेक्ट सिंडिकेट' पर पब्लिश हुए आर्टिकल में वंशवादी राजनीति को भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है।

हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्या

हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्याSonipat Cricket coach murder : हरियाणा के सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना में क्रिकेट कोच रामकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे वार्ड-12 की पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर थे। बताया जा रहा है कि नगर पालिका चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते ली हमलावरों ने रामकरण की जान ले ली।

LIVE: बिहार में 241 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर, कौन कहां करेगा प्रचार?

LIVE: बिहार में 241 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर, कौन कहां करेगा प्रचार?Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार की 241 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले आज सभी दल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...

ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत

ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौतBus Accident news : मध्यप्रदेश में इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही 35 यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?

दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में मंगलवार को भी दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिवाली के बाद से ही यहां की हवा में जहर घुला हुआ है। विवेक विहार और आरकेपुरम में तो AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
