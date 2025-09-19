Weather Update : असम में बाढ़, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update : मानसून की विदाई के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में इस मानसून सत्र में दूसरी बार बाढ़ से हालात बने हुए हैं।

IMD के अनुसार, असम और मेघालय में 22 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। जबकि पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर मध्य वर्षा/गरज के सा छींटे पड़ने की संभावना है। बिहार में 20 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है।





असम में बाढ़ का कहर : असम इस वर्ष बाढ़ की दूसरी लहर की चपेट में है और भारी बारिश के कारण राज्य के पांच जिलों में लगभग 50 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के बुलेटिन के अनुसार, गोलाघाट वर्तमान में सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 32,217 लोग प्रभावित हैं। सोनितपुर में 13,409 लोग प्रभावित हैं। शिवसागर में दिखौ नदी, गोलाघाट में धनसिरी, कछार में बराक और श्रीभूमि में कुशियारा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्राधिकारियों ने प्रभावित जिलों में 29 राहत शिविर खोले हैं, जहां 8,131 लोगों ने शरण ली है और 19,162 राहत वितरण केंद्र भी सेवा में हैं।

हिमाचल में 606 सड़कें बंद : हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सहित कुल 606 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि इसके अलावा शिमला, कांगड़ा, पालमपुर, मुरारी देवी और सुंदरनगर में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि ताबो और जौरा में 33 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, एनएच-3 (अटारी-लेह मार्ग) और एनएच-503ए (अमृतसर-भोटा मार्ग) प्रभावित एनएच हैं।

कुल्लू ज़िले में सबसे ज़्यादा 203 सड़कें बंद हैं तथा इसके बाद मंडी में 198 और शिमला ज़िले में 51 सड़कें बंद हैं। इस साल मानसून के आगमन के बाद से, इस हिमालयी राज्य में बादल फटने की 46, अचानक बाढ़ की 98 और बड़े भूस्खलन की 146 घटनाएं हुई हैं, जबकि 424 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 242 लोगों की मौत वर्षाजनित घटनाओं में और 182 की सड़क दुर्घटनाओं में हुई। इसमें 481 लोग घायल हुए हैं, जबकि 45

अब भी लापता हैं।

कौशांबी में गिरी बिजली : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गुरुवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और एक बच्ची झुलस गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बकरियों की भी मौत हो गई।

edited by : Nrapenda Gupta