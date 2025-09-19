शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Another murder in Indore, a minor dispute claimed lives
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (13:56 IST)

इंदौर में फिर हत्‍या, मामूली विवाद में ले ली जान, नशे में थे दोनों गुंडे, शव का कर दिया ये हश्र

Indore
इंदौर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां शहर के हीरानगर क्षेत्र में एक शख्‍स की हत्‍या कर दी गई है। घटना हीरानगर की है। यहां रहने वाले उमेश नामक युवक का शव पुलिस को नाले किनारे मिला था। उसके पेट, सीने पर घाव के निशान थे। उमेश का चीना ठाकुर, उसके भाई पप्पी व उनके साथी आशीष चौहान से विवाद हुआ था। तीनों शराब के नशे में थे

गुरुवार रात तीनों गुंडों ने मिलकर शराब पी और नशे में उमेश की हत्‍या कर दी। दोनों गुंडे आपस में भाई है और उनका पुराना आपराधिक रिकार्ड भी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चाकू से उमेश पर हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नाले में फेंक दिया शव : विवाद के दौरान जब चीना और पप्पी ने चाकू निकाले तो वार से बचने के लिए उमेश भागने लगा। दोनों उसके पीछे दौड़े और चाकू से वार करने लगे। जब वह घायल होकर गिर पड़ा तो उसका शव नाले के पास फेंक आए। उसकी शिनाख्त जेब में मिले आधार कार्ड से हुई। इस मामले में पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पुलिस को कहा कि हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। चाकू चीना और पप्पी ने मारे। बता दें कि दोनों के खिलाफ लसूडि़या, हीरानगर और परदेशीपुरा थाने में मारपीट, अवैध वसूली के केस दर्ज है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमत

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमतHonda ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। बाइक की कीमत 12,999 यूरो यानी करीब 15.56 लाख रुपए रखी गई है। बाइक को योरपीयन बाजार में लॉन्च किया गया है। हालांकि होंडा यह बाइक भारत में कब लॉन्च करेगी, इसे लेकर उसने कोई जानकारी नहीं दी है। खबरों के मुताबिक भारत में इस बाइक को 10-12 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमान

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमानइंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए अब इसे रोकने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए एक नया फरमान जारी किया है।

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहा

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहाonline gaming bill 2 : ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं।

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसान

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसानEmployees Provident Fund Organisation: सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को अब एक ही पोर्टल पर सभी प्रमुख सेवाओं और अपने खाते से जुड़ी जानकारियां एकल लॉगिन के जरिए मिल जाएंगी। श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को अधिक पारदर्शी, सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सेवाएं देने के लिए कई सुधार किए हैं।

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाहगृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी ने एक यात्रा की। उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : असम में बाढ़, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update : असम में बाढ़, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्टWeather Update : मानसून की विदाई के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में इस मानसून सत्र में दूसरी बार बाढ़ से हालात बने हुए हैं।

सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता भारत के लिए क्या मायने रखता है?

सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता भारत के लिए क्या मायने रखता है?सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ "रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता" मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की मौजूदगी में हुए इस समझौते का उद्देश्य सऊदी की सुरक्षा और निवारक क्षमता को बढ़ाना है।

राहुल गांधी बोले, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ

राहुल गांधी बोले, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुबह चार बजे उठो, 36 सेकंड में दो वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा।

एमपी में क्‍यों फैल रही टीबी जैसे लक्षण वाली melioidosis बीमारी, सीएम बोले तुरंत करें बचाव के उपाय

एमपी में क्‍यों फैल रही टीबी जैसे लक्षण वाली melioidosis बीमारी, सीएम बोले तुरंत करें बचाव के उपायमध्‍यप्रदेश के कई हिस्‍सों में टीबी के जैसे लक्षण वाली खतरनाक बीमारी फैल रही है। प्रदेश के अब तक 20 से ज्‍यादा जिलों में इसके मरीज मिले हैं। एम्स के रिसर्च में सामने आया है कि इसके लक्षण टीबी के जैसे हैं और इस खतरनाक बीमारी का नाम मेलिओइडोसिस है। बीमारी को लेकर मध्यप्रदेश अलर्ट पर है।

LIVE: बॉम्बे हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली परिसर की तलाशी

LIVE: बॉम्बे हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली परिसर की तलाशीLatest News Today Live Updates in Hindi : बॉम्बे उच्च न्यायालय को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर की तलाशी ली और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पल पल की जानकारी...

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com