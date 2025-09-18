इंदौर आ जाओ, फ्लाइट, होटल बुक कर देता हूं, महिला को ऑफर देने वाला इंदौर का डांसिंग कॉप रंजीत लाइन अटैच

Dancing cop Ranjeet Singh News: इंदौर के डांसिंग कॉप के नाम से पापुलर हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह एक नए मामले में फंस गए हैं। राधिका नाम की एक महिला ने इंस्‍टाग्राम पर वीडियो जारी कर के उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया है।बता दें कि रंजीत डांसिंग कॉप के नाम से देशभर में मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर महिला को अमर्यादित संदेश भेजने के मामले में रंजीत पर यह कार्यवाही हुई है।ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी है। यदि रंजीत पर लगे आरोप सही मिले तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।राधिका सिंह नाम की युवती ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर के प्रसिद्ध ट्रैफिक सिपाही रंजीत सिंह ने उन्हें दोस्ती करने के लिए मैसेज किए। राधिका ने कहा कि रंजीत ने उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया और यहां तक कि फ्लाइट का टिकट कराने और शहर के होटल में ठहरने की व्यवस्था करने की भी पेशकश की। राधिका ने कहा कि उन्हें रंजीत का यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राधिका ने कहा कि स्‍टोरी शेयर करने के बाद उन्‍होंने यह सारी बातें उनसे कही थी।राधिका का वीडियो आने के बाद ट्रैफिक हवलदार रंजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया। रंजीत ने वीडियो में सफाई दी और कहा कि यह बातचीत कई महीने पुरानी है और युवती अब मशहूर होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। रंजीत ने दावा किया कि वास्तव में युवती ने ही उनके साथ वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए इंदौर आने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने अपनी तरफ से चैट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके। रंजीत ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है।Edited By: Navin Rangiyal