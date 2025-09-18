गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (13:57 IST)

इंदौर में रावण नहीं, दशहरे पर पतियों की किलर पत्‍नियों का होगा दहन, सोनम से लेकर मुस्‍कान तक बनेंगी शूर्पणखा

killer wives
Indore News: आमतौर पर दशहरे पर रावण दहन की परंपरा (Dussehra celebration) है, लेकिन इंदौर अब इस दिन कुछ नया करने जा रहा है। दशहरा यानी विजयादशमी के दिन इंदौर में रावण की बजाए उन पत्‍नियों का प्रतीकात्‍मक दहन किया जाएगा, जिन्‍होंने अपने पतियों की हत्‍याएं कीं। इस दहन में देशभर में पतियों की हत्‍याएं करने वाली आरोपी पत्‍नियों को शूर्पणखा (Shurpanakha) बनाकर प्रतीकात्‍मक तौर पर जलाया जाएगा।

इनमें इंदौर की सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) से लेकर मुस्‍कान रस्‍तोगी (Muskan Rastogi) तक जैसी आरोपी महिलाएं शामिल हैं। इंदौर के इस अनोखे प्रयोग की सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। यह काम इंदौर की 'पौरुष' नामक संस्‍था करेगी जो पुरुष अधिकार के लिए काम करती है। संगठन रावण के स्थान पर उसकी बहन शूर्पणखा के पुतले का दहन करेगा।

2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। कई सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा से अलग इस बार इंदौर में शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों का दहन किया जाएगा। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पौरुष यह काम करेगी। इस फैसले के बाद समाज में एक नई बहस चल पडी है।

ढोल-नगाड़ों के साथ निकलेगा जुलूस : आयोजन समिति के अनुसार पुतला दहन से पहले शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों का एक विशाल जुलूस पूरे शहर में निकाला जाएगा। ढोल-नगाड़ों के साथ यह जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ दम्मा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पुतलों का दहन किया जाएगा। इस आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों पर बैनर लगाए गए हैं और ऑडियो अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है।

शूर्पणखा का दहन क्‍यों : पौरुष संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि कई युगों से महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों का दंड पुरुषों को भुगतना पड़ा है। आज भी समाज में यही हो रहा है, जहां महिला के दोषी होने पर भी सामाजिक और कानूनी तौर पर पुरुष को ही प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने त्रेतायुग का उदाहरण देते हुए कहा कि शूर्पणखा के अनैतिक प्रस्ताव के कारण ही राम-रावण युद्ध हुआ, जिसमें लाखों निर्दोषों की जान गई। इसी प्रकार, द्वापर युग में द्रौपदी के कटु वचनों को महाभारत का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दशोरा का तर्क है कि एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद रावण अपनी बहन के बहकावे में आकर युद्ध के लिए विवश हुआ और मारा गया।

कानून का दुरुपयोग कर रही महिलाएं : संस्‍था के सदस्‍य अशोक दशोरा ने बताया कि महिलाएं कानूनों के दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के समय में अधिकांश कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, जिसका फायदा उठाकर कुछ पढ़ी-लिखी महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कर अपने पतियों और उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रही हैं। इस प्रताड़ना के कारण कई पुरुष आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। इस आयोजन में राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार सहित रघुवंशी समाज के लोग भी शामिल होकर अपना समर्थन देंगे। यह कार्यक्रम पुरुषों के खिलाफ हो रहे अन्याय को उजागर करने और सामाजिक सोच में बदलाव लाने का एक प्रतीक होगा।

देशभर की आरोपी पत्‍नियों का होगा दहन : इस आयोजन में इंदौर की सोनम रघुवंशी और आगरा की मुस्‍कान रस्‍तोगी समेत देशभर में पतियों की हत्‍या की आरोपी पत्‍नियों के पुतले बनाकर उनका दहन किया जाएगा। इंदौर की इस संस्‍था की इस पहल के बाद शहर में इसे लेकर बहस चल पडी है।
Edited By: Navin Rangiyal 
अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पण

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पणChhota Gaya in Nandigram Ayodhya: क्या आपको जानकारी है कि पितृ पक्ष में गया जैसा ही लाभ अयोध्या के छोटे गया में भी प्राप्त होता है। रामनगरी अयोध्या जनपद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके अनुज भरतजी ने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक श्रीराम की खड़ाऊ रखकर तपस्या की थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ाम

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ामअमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

LIVE: वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट बुकिंग भी चालू

LIVE: वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट बुकिंग भी चालूLatest News Today Live Updates in Hindi : मौसम में सुधार के साथ आज सुबह वैष्णोदेवी यात्रा फिर से शुरू हो गई। माता वैष्णोदेवी मंदिर के मुख्य आधार शिविर कटरा में उमड़े श्रद्धालुओं ने कहा कि वे यात्रा फिर से शुरू होने से खुश हैं। हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को टिकट बुक करने के लिए कहा गया है। पल पल की जानकारी...

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकताElection Commission answer to Rahul Gandhi : चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए दावा किया कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि आलंद में असफल कोशिश हुई थी। आयोग ने ही अलंद मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

Weather Update : यूपी से उत्‍तराखंड तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update : यूपी से उत्‍तराखंड तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्टWeather Update News : देशभर में मौसम फिर से करवट ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है्। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों और राजस्थान में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई।

राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा हाइड्रोजन बम, CEC ज्ञानेश कुमार को बताया वोट चोरों का रक्षक

राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा हाइड्रोजन बम, CEC ज्ञानेश कुमार को बताया वोट चोरों का रक्षकRahul Gandhi on Vote Chori : लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वे वोट चोरों के रक्षक हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है।

बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने शेख हसीना का NID लॉक किया, वोटिंग पर रोक

बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने शेख हसीना का NID लॉक किया, वोटिंग पर रोकSheikh Hasina news in hindi : बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र को लॉक कर दिया है। इससे वह अगले वर्ष फरवरी में होने वाले आम चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगी।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
