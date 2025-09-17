इंदौर ट्रक हादसे के वक्‍त से लापता हुए राजेंद्र शर्मा आखिर कहां गए, एमवाय और अरविंदो में नहीं मिल रही डिटेल?

इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा पर हुए भयावह ट्रक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, हादसे वाले दिन से ही बड़ा गणपति चौराहा से राजेंद्र शर्मा (54) नाम के एक शख्‍स लापता हैं।ठीक हादसे के वक्‍त से वे गायब हैं। बता दें कि 15 सितंबर सोमवार को यह हादसा हुआ था। उसके बाद से राजेंद्र शर्मा का कहीं कोई अता-पता नहीं है। वे बड़ा गणपति चौराहे पर ही कंडेक्‍टरी का काम करते थे। परिवारवालों ने कई अस्‍पताल में उनकी छानबीन की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल सका है। वहीं शहर के एमवाय और अरबिंदो अस्‍पताल में कई चक्‍कर काटने के बाद भी कोई डिटेल नहीं दी जा रही है।हादसे को लेकर की जा रही वेबदुनिया की पड़ताल में सामने आया कि बड़ा गणपति क्षेत्र के उस इलाके में जहां ट्रक हादसा हुआ था, ठीक उसी जगह से अपना कामकाज करने वाले राजेंद्र शर्मा उसी शाम से गायब हैं, जिस शाम ट्रक हादसा हुआ था। उनके परिवार का पता लगाने के दौरान उनके भांजे नवीन शर्मा से संपर्क हुआ। नवीन ने बताया कि उनके मामा राजेंद्र शर्मा न शराब पीते हैं, न किसी और तरह का नशा करते हैं। वे अलग अलग मैजिक में कंडक्‍टरी का काम करते थे। उनका पूरा समय बड़ा गणपति चौराहे पर ही गुजरता था, जहां हादसा हुआ। नवीन ने बताया कि वे काम और घर के अलावा कहीं नहीं जाते थे। लेकिन ट्रक हादसे के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है।नवीन ने बताया कि परिवारवालों ने उन्‍हें उन सभी अस्‍पतालों में खोजा। उन्‍होंने बताया कि गीताजंलि हॉस्‍पिटल, वर्मा नर्सिंग होम और बांठिया अस्‍पताल में उनकी तलाश कर चुके हैं, जहां हादसे के बाद घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन यहां वे नहीं मिले हैं। नवीन ने बताया कि इसके बाद उन्‍होंने एमवाय अस्‍पताल और अरविंदो में तलाशा लेकिन वहां अस्‍पताल प्रशासन किसी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है।नवीन ने बताया कि थक-हार कर उन्‍होंने पुलिस की शरण ली। पहले तो एरोड्रम पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही थी, बाद में काफी बहस और विवाद के बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। परिवार के लोग परेशान हैं। परिवार में एक भाई और दो बहनें हैं। सभी उनके लापता होने के बाद से परेशान हैं और लगातार उन्‍हें खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है।बता दें कि पिछले सोमवार को शहर के सबसे व्‍यस्‍तम क्षेत्र बड़ा गणपति में एक ट्रक मौत का वाहन बनकर घुस गया था। ट्रक ने कुछ ही मिनटों में 15 से ज्‍यादा लोगों रौंद दिया। इनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल हो गए थे।