रविवार, 26 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cyclone montha threat in bay of bengal IMD alert
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (08:52 IST)

मंडरा रहा है चक्रवात मोंथा का खतरा, कब और किस तट से टकराएगा?

cyclone threat
Cyclone news in hindi : बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब तेजी से मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में यह चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का रूप ले लेगा। ये आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचते ही एक खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
 
आईएमडी के अनुसार, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 26 अक्टूबर तक अति कम दबाव और 27 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बाद यह 28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है।
 
बताया जा रहा है कि चक्रवात के तट से टकराते समय हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान को लेकर सरकार अलर्ट पर है। समुद्र के पास बसे लोगों को हटाया जा रहा है। मछुआरों को 26 से 29 अक्टूबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। जो मछुआरे पहले से समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत तट पर लौटने की सलाह दी गई है।
 
इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट : अगले 24 घंटों में यह चक्रवात उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडुल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गोवा, कोंकण, गुजरात और केरल में भारी बारिश की संभावना है।
 
किसने रखा चक्रवात का नाम मोंथा : थाइलैंड ने इस चक्रवाती तूफान का नाम मोंथा रखा है। मोंथा का अर्थ सुगंधित फूल होता है। यह नाम चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार रखा गया है, जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और लिंग-आधारित तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
 
कौन रखता है चक्रवातों के नाम : साल 2000 में WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत) के तहत नामकरण की शुरुआत की गयी थी। इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे, जिसका बाद में विस्तार करते हुए 2018 में इसमें पांच और देशों ईरान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को जोड़ा गया।
 
कितने नामों की है लिस्ट : समूह के इन देशों ने अपने सुझाव भेजे और WMO/ESCAP के पैनल ने इन नामों की सूची को अंतिम रूप दिया। बता दें कि अप्रैल 2020 में IMD द्वारा जारी की गई 169 चक्रवातों की नामों की सूची इन्हीं 13 देशों के सुझावों से बनी है। प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय है

क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय हैGold and Silver Prices fall after Diwali: वैश्विक स्तर पर शांति की बढ़ती उम्मीदों और त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी के दामों में जिस तरह से उच्चतम स्तर से बड़ी गिरावट देखने में आई है, उसने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं। मुनाफा वसूली के साथ ही डॉलर की मजबूती भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह बनी।

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेनाAmerica-Venezuela Tension Update News : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में 10 हजार सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्रॉफ्ट कैरियर व युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वार रूम में बैठक की। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहींमध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाले को इंदौर प्रशासन ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की थी। शिकायत में अधिकारी ने बताया कि छेड़छाड़ दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई।

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरलमहाराष्ट्र के नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर 2 महिला अधिकारी भिड़ गईं। नागपुर के रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2 महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया।

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामला

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामलापंजाब के मानसा में नशे के आदी एक माता-पिता ने नशा करने के लिए अपने 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेच दिया। मामले का पता तब चला जब बच्चे की मौसी ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चा बेचने वाले और खरीदने वाले परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

और भी वीडियो देखें

कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ

कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफTrump Tariff Canada : कनाडा को एक विज्ञापन पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी खासी महंगी पड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया।

LIVE: मंडरा रहा है चक्रवात मोंथा का खतरा, कब और किस तट से टकराएगा

LIVE: मंडरा रहा है चक्रवात मोंथा का खतरा, कब और किस तट से टकराएगाLatest News Today Live Updates in Hindi : मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब तेजी से मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में यह चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का रूप ले लेगा। ये आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचते ही एक खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पल पल की जानकारी...

रूड़की में महिला भिखारिन के पास खजाना, कट्टों में मिले नोट और सिक्के, 12 सालों से मांग रही थी भीख

रूड़की में महिला भिखारिन के पास खजाना, कट्टों में मिले नोट और सिक्के, 12 सालों से मांग रही थी भीखमंगलौर में मोहल्ला पठानपुरा से इस महिला भिखारिन के पास से नोटों का अंबार मिलने की वीडियो सोशल मीडिया में छायी हुई है। बताया जाता है कि पठानपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक घर के बाहर 12 सालों से भीख मांगने वाली महिला भिखारी को जब वहां से हटाया तो वह उसने अपने पास रखे कट्टों को भी उठा लिया।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गया

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार अमेरिका से दिल्ली लाया गयासीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सहायता से कुख्यात अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है। लखविंदर कुमार हरियाणा पुलिस को कई मामलों में वांछित था। इसमें रंगदारी, धमकाना, गैर कानूनी हथियार रखना और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासितबिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com