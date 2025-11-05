भाजपा का पलटवार, राहुल का 'हाइड्रोजन बम' कभी फटता क्यों नहीं
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से अपनी विफलता छिपाने के लिए प्रेस वार्ता की है। पिछली बार एक महिला की तस्वीर टी-शर्ट पर छपवा कर उन्होंने इतना बोला था। उस महिला ने इसका विरोध किया। ऐसा नकली मुद्दा लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय-समय पर बोलते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि आज उन्होंने बिहार से हटकर हरियाणा की कहानी सुनाई है। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में कुछ बचा नहीं है इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। फिजूल की बातों पर प्रस्तुतीकरण किया है। मैं उसपर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब फर्जी था। वे कुछ विदेशी महिला के नाम का जिक्र कर रहे थे।
रिजिजू ने कहा कि वे चुनाव के समय विदेश जाते हैं, सदन के समय विदेश जाते हैं, बिहार चुनाव के दौरान वे विदेश चले जाते हैं। इन सब से जो उनको प्रेरणा मिलती है उसे लेकर उनकी टीम उन्हें दे देती। नेता प्रतिपक्ष को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए फिजूल की बातों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
क्या बोले थे राहुल गांधी :
रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बहुप्रतीक्षित 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एक पूरे प्रदेश की चोरी हो गई। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसी भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई। ALSO READ: राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली
उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 22 हजार 779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी, जबकि इस राज्य में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत को चुरा लिया गया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो का इस्तेमाल हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई जगह (22 बार) किया गया है। कहीं इसका नाम सीमा, सरस्वती लिखा गया, कहीं सुनीता तो कहीं स्वीटी। यह फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई और नामों से भी दर्ज है। राहुल ने इसके माध्यम से दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अलग-अलग तरीके से वोटों की चोरी की गई है।
इस मुद्दे पर राहुल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। तब उन्होंने इसे 'एटम बम' नाम दिया था। 66 दिन पहले राहुल ने कहा था कि वे इसी मुद्दे पर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta