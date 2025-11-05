बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:26 IST)

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसम

Weather A।ert
Weather Update News : देशभर के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। जिससे गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की सर्दी धीरे-धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा है और प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूपी-बिहार में भी ठंड का असर दिखने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।

दिल्ली NCR में बुधवार को भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि तेज हवाएं चलने की वजह से मंगलवार के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए ग्रेप-2 लागू किया जा चुका है।

यूपी-बिहार में भी ठंड का असर दिखने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने 6-7 तारीख से पूरे यूपी समेत बिहार में कड़ाके की ठंड की चेतावनी दे दी है। मध्यप्रदेश का मौसम बदलने लगा है। ग्वालियर-चंबल में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कई जिलों में सुबह कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।
 
यूपी में भी ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह के वक्त पड़ रहे कोहरे से मौसम ठंडा हो रहा है। इसके साथ ही विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। IMD के अनुसार आज लखनऊ में मौसम साफ रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्से में हल्की धुंध रहने की संभावना है।
उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बारिश और ठंड का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मौसम के बदलने से राज्य में कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। तमिलनाडु में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मानसून के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में अगले 48 घंटों में रुक-रूककर बादल बरस सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजर

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजरLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। यहां गुरुवार को मतदान होना है। आज से सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...

यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौतUttar Pradesh Train Accident : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे कुछ लोगों को एक ट्रेन से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारीKabaddi Player Murder : पंजाब में लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्‍या की जिम्‍मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।

तेज हुवाओं से घटा प्रदूषण, आज कैसी है दिल्ली की हवा?

तेज हुवाओं से घटा प्रदूषण, आज कैसी है दिल्ली की हवा?Delhi NCR Air Pollution : दिल्ली NCR में बुधवार को भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि तेज हवाएं चलने की वजह से मंगलवार के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए ग्रेप-2 लागू किया जा चुका है।

ट्रंप को बड़ा झटका, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, क्या है भारत से कनेक्शन?

ट्रंप को बड़ा झटका, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, क्या है भारत से कनेक्शन?New York Mayor election : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके विरोध के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। उन्होंने ट्रंप के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमे को मात दी।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
