मंगलवार, 4 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. छत्तीसगढ़
  4. major train accident in chhattisgarh bilaspur passenger train collides with goods train
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बिलासपुर , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (17:53 IST)

Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायल

Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक खड़ी मालगाड़ी के ऊपर यात्री ट्रेन चल चढ़ गई। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। 
मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

हादसा गटौरा-बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान इलाके में हुआ है। SP रजनेश सिंह, कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। लोको पायलट फंसा रहा, जिसे निकाला गया है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों का ट्रेन अंदर ही इलाज चल रहा है। पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट किया गया है। (photo : Social media)  Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्सअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

और भी वीडियो देखें

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोलBihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

काशीपुर में राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभ

काशीपुर में राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर 46.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही दिव्यांग सशक्तिकरण कौशल विकास वाहन व नगर निगम काशीपुर के कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

केन्द्र सरकार से क्यों नाराज हैं CJI बीआर गवई? इसी माह है रिटायरमेंट

केन्द्र सरकार से क्यों नाराज हैं CJI बीआर गवई? इसी माह है रिटायरमेंटwhat is Tribunal Reforms Act: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और विनोद चंद्रन की पीठ ने केन्द्र सरकार की उस अर्जी पर नाराजगी जाहिर की जिसमें एक मामले को बड़ी पीठ को भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। गवई और चंद्रन की पीठ ने कहा कि लगता है सरकार मौजूदा बेंच से बचने की कोशिश कर रही है।

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com