बुधवार, 5 नवंबर 2025
  4. Rahul Gandhi drops hydrogen bomb on vote theft, says 1 in 8 voters in Haryana is fake
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (13:09 IST)

राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली

rahul gyanesh kumar
Rahul Gandhi on vote theft: रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बहुप्रतीक्षित 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एक पूरे प्रदेश की चोरी हो गई। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसी भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 22 हजार 779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी, जबकि इस राज्य में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत को चुरा लिया गया। इस मुद्दे पर राहुल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। तब उन्होंने इसे 'एटम बम' नाम दिया था। 66 दिन पहले राहुल ने कहा था कि वे इसी मुद्दे पर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ेंगे। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने और क्या कहा.... 
 
  • राहुल गांधी ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई। 
  • हरियाणा में सिर्फ 22779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस।
  • यहां 25 लाख वोटों की अलग-अलग तरह से चोरी की गई। 
  • 5 अलग- अलग कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए।
  • कांग्रेस की प्रचंड जीत को हार में बदला गया। 
  • ब्राजील की मॉडल के अलग-अलग नाम से 22 जगह वोट। हरियाणा की मतदाता सूची में यह कैसे आई। 
  • फॉर्म 6 और 7 के आधार पर भी वोट चोरी की गई। 
  • हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली। 
  • हरियाणा में 5 लाख 21 हजार 619 डुप्लीकेट वोटर।
  • दो बूथ पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल किया गया। 
  • हर वोटर लिस्ट में नाम अलग, उम्र अलग। 
  • हरियाणा में 1 फोटो पर 100 वोटर। 
  • एक व्यक्ति ने कई जगह वोट किया।
  • दो बूथ पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल।
  • हरियाणा एक्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी। 
  • पोस्टल बैलट में भी कांग्रेस आगे थी। 
  • जेन-जी को यह चोरी देखनी चाहिए। 
  • युवाओं का ‍भविष्य चुराया जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं सबूतों के साथ कह रहा हूं।
  • मैं जो कह रहा हूं, वह पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। 
  • हरियाणा चुनाव को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। 
  • हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। 
  • एक ही महिला का नाम कई जगह पर। पता अलग अलग लिखा गया। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

ग़ाज़ा : अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के लिए सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर जोर

ग़ाज़ा : अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के लिए सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर जोरसंयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ग़ाज़ा पट्टी में स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव के दौरान उसकी पश्चिमी तट के साथ एकता और इसराइल व फ़िलिस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान को बरक़रार रखा जाना होगा। उन्होंने ग़ाज़ा में स्थिरीकरण बल की तैनाती की संभावना पर कहा कि सुरक्षा परिषद की स्वीकृति से ही इसे आगे बढ़ाना होगा। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने यह बात कही।

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसम

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसमWeather Update News : देशभर के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। जिससे गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की सर्दी धीरे-धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा है और प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजर

LIVE: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, अब दिग्गजों की दूसरे चरण की 122 सीटों पर नजरLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यों में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक पूरे प्रदेश को चोरी कर लिया। पल पल की जानकारी...

यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौतUttar Pradesh Train Accident : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे कुछ लोगों को एक ट्रेन से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारीKabaddi Player Murder : पंजाब में लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्‍या की जिम्‍मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
