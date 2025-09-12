वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर क्या बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi on PM Modis Manipur visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस हिंसाग्रस्त राज्य का अब दौरा करना कोई ‘बड़ी बात’ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘वोट चोरी’ फिलहाल देश के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

यह कोई बड़ी बात नहीं : जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा पर गांधी की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो कांग्रेस सांसद ने इस अशांत पूर्वोत्तर राज्य के उनके दौरे को ज्यादा महत्व नहीं देने की कोशिश की। गांधी ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री ने अब वहां जाने का फैसला किया है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आज भारत में प्रमुख मुद्दा ‘वोट चोरी’ है।

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने जूनागढ़ में 'संगठन सृजन' के तहत जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया।



इस दौरान राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कर, संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।



गुजरात pic.twitter.com/7h4l49aJqP — Congress (@INCIndia) September 12, 2025 मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे और चुराचांदपुर तथा राज्य की राजधानी इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। दो साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रधानमंत्री का यह पहला मणिपुर दौरा होगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए। हमने हाल ही में कर्नाटक में यह साबित कर दिया। इसलिए, मुख्य मुद्दा ‘वोट चोरी’ है। हर जगह लोग ‘वोट चोर’ का नारा लगा रहे हैं।