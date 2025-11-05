बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:31 IST)

आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं... आर्मी चीफ द्विवेदी ने क्‍यों दिया यह बयान

Army Chief General Upendra Dwivedi
Army Chief General Upendra Dwivedi News : थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि आज के जटिल खतरों के दौर में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता। जनरल द्विवेदी ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी एक अवसर का पुल है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य की सफलता के लिए अकादमिक, उद्योग और सेना की त्रिकोणीय साझेदारी जरूरी है। अनुसंधान एवं विकास हमें यह सिखाता है कि हम क्या बना सकते हैं, जबकि रणनीतिक साझेदारी हमें यह बताती है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल और के9 वज्र तोप को साझा नवाचार की सफलता बताया। उन्होंने साझा रक्षा नवाचार को सबसे मजबूत ढाल बताया।

खबरों के अनुसार, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज के जटिल खतरों के दौर में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता। जनरल द्विवेदी ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी एक अवसर का पुल है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य की सफलता के लिए अकादमिक, उद्योग और सेना की त्रिकोणीय साझेदारी जरूरी है। अनुसंधान एवं विकास हमें यह सिखाता है कि हम क्या बना सकते हैं, जबकि रणनीतिक साझेदारी हमें यह बताती है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं।
थलसेना प्रमुख ने उदाहरण देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल और के9 वज्र तोप को साझा नवाचार की सफलता बताया। उन्होंने साझा रक्षा नवाचार को सबसे मजबूत ढाल बताया। उन्होंने यह बात इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में कही।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति, दक्षता विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का दौरा किया। सेनाध्यक्ष का यह दौरा न केवल कोर की तैयारियों का मूल्यांकन था, बल्कि यह सैनिकों के उत्साहवर्धन और भारतीय थलसेना की सतत आधुनिकीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

थलसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि खड़गा कोर द्वारा मिलिट्री-सिविल फ्यूजन को प्रोत्साहन देकर सस्टेनेबल सिक्योरिटी की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि आधुनिक युद्धों के तौर तरीके व तकनीक लगातार बदल रही है। अब पारंपरिक युद्धों की भांति जंग केवल बंदूक व तोपों तक सीमित नहीं रह गई है।
आर्मी चीफ ने कहा कि आज के युद्धों में ड्रोन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा रोबोट और डेटा वॉरफेयर ने भी इन्फैंट्री को नई दिशा दी है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिली आर्थिक सशक्तता ने सेना को विकास और नए उपकरणों की तैनाती में अधिक लचीलापन दिया है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि किसी भी अनुसंधान प्रयास की असली चुनौती शून्य से एक तक पहुंचने में होती है।
थलसेना प्रमुख ने कहा कि एक बार यह उपलब्धि हासिल हो जाए तो फिर एक से सौ तक पहुंचना आसान होता है। उन्होंने बताया कि सैनिकों की संख्या स्थिर रहेगी, लेकिन तकनीक के बेहतर उपयोग से उनकी दक्षता 1.5 से दो गुना बढ़ाई जाएगी। आज युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब संघर्ष का रूप इतना तरल हो चुका है कि यह सीमाओं, क्षेत्रों या मैदानों में बंधा नहीं है।
Edited By : Chetan Gour
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायल

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायलEncounter with security forces in Kishtwar, Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू (कलाबन) क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार, इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो। इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरलBihar Assembly Election : बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर तंज कस रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी तो अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव की सीट महुआ पर उनके खिलाफ जाकर प्रचार भी कर चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की मुलाकात का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली

राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकलीRahul Gandhi on vote theft: रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बहुप्रतीक्षित 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एक पूरे प्रदेश की चोरी हो गई। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसी भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई। हरियाणा में कांग्रेस 22 हजार 779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी, जबकि इस राज्य में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई।

ग़ाज़ा : अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के लिए सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर जोर

ग़ाज़ा : अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के लिए सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर जोरसंयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ग़ाज़ा पट्टी में स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव के दौरान उसकी पश्चिमी तट के साथ एकता और इसराइल व फ़िलिस्तीन के बीच दो-राष्ट्र समाधान को बरक़रार रखा जाना होगा। उन्होंने ग़ाज़ा में स्थिरीकरण बल की तैनाती की संभावना पर कहा कि सुरक्षा परिषद की स्वीकृति से ही इसे आगे बढ़ाना होगा। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने यह बात कही।

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसम

Weather Update : पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने गिराया तापमान, जानिए कैसा है मौसमWeather Update News : देशभर के अधिकांश हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों राज्‍यों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है। जिससे गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की सर्दी धीरे-धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा है और प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। राजस्थान में मौसम के बदलने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रह सकता है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
