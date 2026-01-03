शनिवार, 3 जनवरी 2026
पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में कोहरे का कहर, माउंट आबू में शून्य पर पहुंचा पारा

Weather Update : जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चली शीतलहर की वजह से उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। राजस्थान के माउंट आबू में इस मौसम में पहला बार पारा शून्य डिग्री पर पहुंचा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5-6 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 
 
IMD के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीत लहर का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई स्थानों पर कोल्ड डे की भी संभावना है।
 
उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ में बर्फ गिरी जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। 7 शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। बद्रीनाथ में माइनस 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम समेत कई राज्यों सुबह घना कोहरा छाया रहा। इन राज्यों में शीतलहर का कहर भी दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हुईं और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए।

खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सड़क यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने के साथ ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है।
 
राजस्थान में सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बाद राज्य के कई जिलों में घने कोहरे के साथ ही सर्द हवाओं का कहर दिखाई दिया। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया।
 
पटना में 5 जनवरी तक स्कूल बंद : पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एसएम ने बहुत ज़्यादा ठंड को देखते हुए राजधानी में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को, प्री-स्कूल से लेकर क्लास 5 तक, 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। क्लास 6 और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज का समय बदलकर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश, जो पहले 2 जनवरी तक वैलिड था, अब 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
