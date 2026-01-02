जम्‍मू कश्‍मीर में भारी बर्फबारी, सोनमर्ग में एडवेंचर टूरिज्म हुआ गुलजार

Jammu and Kashmir weather update News : कश्मीरियों के उन जख्मों पर मरहम लगने लगी है जो पहलगाम नरसंहार ने पिछले साल दिए थे। हालांकि दर्द अभी भी अपनी जगह है जिससे निजात मिलने में अभी वक्त लगेगा, पर इतना जरूर था कि पूरे कश्मीर में ताजा बर्फबारी से सर्दियों और एडवेंचर टूरिज्म में जबरदस्त तेजी आई है, नए साल की शुरुआत में गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी मशहूर जगहों पर भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं।





गुलमर्ग में, हफ्तों के खराब मौसम के बाद स्कीइंग एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गईं, जिससे पूरे देश से एडवेंचर पसंद करने वाले लोग आए। बर्फ से ढकी ढलानों पर शुरुआती और प्रोफेशनल स्कीयर की भीड़ थी, जबकि स्की इंस्ट्रक्टर, गाइड और इक्विपमेंट किराए पर देने वालों ने फिर से काम शुरू कर दिया।





टूरिस्ट ने इस अनुभव को सुरक्षित, अच्छी तरह से आर्गनाइज्ड और रिकमेंड करने लायक बताया। गुलमर्ग गंडोला में भारी भीड़ देखी जा रही है, खासकर सुबह के समय। लंबी कतारों के बावजूद, पर्यटकों ने कुशल भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा उपायों की तारीफ की। कई लोगों ने केबल कार कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की सीधी देखरेख की भी तारीफ की, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है।





गुलमर्ग में टूरिज्म से जुड़े लोगों ने आने वाले सीजन के लिए उम्मीद जताई है। होटल वालों ने बुकिंग बढ़ने की बात कही, खासकर वीकेंड और छुट्टियों के लिए, कई जगहों पर ऑक्यूपेंसी ज्यादा रही। टूर ऑपरेटरों का कहना था कि बर्फबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूछताछ बढ़ गई। स्लेज चलाने वालों ने भी ताजी बर्फ का स्वागत किया, कहा कि इससे लंबे समय तक सूखे के बाद उनकी रोजी-रोटी फिर से शुरू हो गई है। हालांकि यह अभी उतनी नहीं है जितनी 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले से पहले थी।





अधिकारियों ने बताया कि साल की शुरुआत में सोनमर्ग और गुलमर्ग में टूरिस्ट की इतनी ज्यादा संख्या से कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने और आने वाले महीनों में सर्दियों और एडवेंचर टूरिज्म को मजबूत होने की उम्मीद है। दोनों जगहों पर आने वाले टूरिस्टों ने कश्मीर को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बताया, और दूसरों से भी कश्मीर के सर्दियों के आकर्षण को देखने और अनुभव करने का आग्रह किया।

Edited By : Chetan Gour