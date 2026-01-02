शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
Written By सुरेश एस डुग्गर
जम्मू , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (13:22 IST)

जम्‍मू कश्‍मीर में भारी बर्फबारी, सोनमर्ग में एडवेंचर टूरिज्म हुआ गुलजार

Jammu and Kashmir weather update News : कश्मीरियों के उन जख्मों पर मरहम लगने लगी है जो पहलगाम नरसंहार ने पिछले साल दिए थे। हालांकि दर्द अभी भी अपनी जगह है जिससे निजात मिलने में अभी वक्त लगेगा, पर इतना जरूर था कि पूरे कश्मीर में ताजा बर्फबारी से सर्दियों और एडवेंचर टूरिज्म में जबरदस्त तेजी आई है, नए साल की शुरुआत में गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी मशहूर जगहों पर भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं।

गुलमर्ग में, हफ्तों के खराब मौसम के बाद स्कीइंग एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गईं, जिससे पूरे देश से एडवेंचर पसंद करने वाले लोग आए। बर्फ से ढकी ढलानों पर शुरुआती और प्रोफेशनल स्कीयर की भीड़ थी, जबकि स्की इंस्ट्रक्टर, गाइड और इक्विपमेंट किराए पर देने वालों ने फिर से काम शुरू कर दिया।

टूरिस्ट ने इस अनुभव को सुरक्षित, अच्छी तरह से आर्गनाइज्ड और रिकमेंड करने लायक बताया। गुलमर्ग गंडोला में भारी भीड़ देखी जा रही है, खासकर सुबह के समय। लंबी कतारों के बावजूद, पर्यटकों ने कुशल भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा उपायों की तारीफ की। कई लोगों ने केबल कार कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की सीधी देखरेख की भी तारीफ की, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है।

गुलमर्ग में टूरिज्म से जुड़े लोगों ने आने वाले सीजन के लिए उम्मीद जताई है। होटल वालों ने बुकिंग बढ़ने की बात कही, खासकर वीकेंड और छुट्टियों के लिए, कई जगहों पर ऑक्यूपेंसी ज्यादा रही। टूर ऑपरेटरों का कहना था कि बर्फबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूछताछ बढ़ गई। स्लेज चलाने वालों ने भी ताजी बर्फ का स्वागत किया, कहा कि इससे लंबे समय तक सूखे के बाद उनकी रोजी-रोटी फिर से शुरू हो गई है। हालांकि यह अभी उतनी नहीं है जितनी 22 अप्रैल 2025 के आतंकी हमले से पहले थी।

इस बीच, सोनमर्ग में नए साल 2026 पर टूरिस्ट की रिकार्ड भीड़ देखी जा रही है क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस मौके पर एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम आर्गनाइज किया था। बर्फ से ढके माहौल के बीच कल्चरल परफार्मेंस का आनंद लेने के लिए हजारों घरेलू और स्थानीय टूरिस्ट इकट्ठा हुए, जिससे इस इलाके में विंटर टूरिज्म को एक नई गति मिली।
भारी बर्फबारी के कारण पारंपरिक रूप से लगभग छह महीने तक बंद रहने वाला सोनमर्ग, पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के बाद से पूरे साल खुला रहता है। बेहतर कनेक्टिविटी ने सर्दियों के महीनों में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि साल की शुरुआत में सोनमर्ग और गुलमर्ग में टूरिस्ट की इतनी ज्यादा संख्या से कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने और आने वाले महीनों में सर्दियों और एडवेंचर टूरिज्म को मजबूत होने की उम्मीद है। दोनों जगहों पर आने वाले टूरिस्टों ने कश्मीर को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बताया, और दूसरों से भी कश्मीर के सर्दियों के आकर्षण को देखने और अनुभव करने का आग्रह किया।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछ

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कितना रहेगा किराया, कौनसा रहेगा रूट, कैसी रहेगी सुरक्षा, जानिए सबकुछरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ऐलान किया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर चलाई जाएगी। देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेनों में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की नई ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लेकर आ रही है।

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकान

थैंक्यू योगी अंकल, UP में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस, पूर्व मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला मकानदबंगों की प्रताड़ना की शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नये साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर आया जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका करोड़ों का मकान उसे दिलाकर भूमाफियों को बंदी बना लिया। अपने मेजर पिता और भाई-बहन को खोने के बाद से अंजना सीजोफ्रेनिया से जूझ रही हैं और रिहैब सेंटर में हैं।

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतें

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतेंकेंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पीने वाले और पान मसाला खाने को महंगाई झटका लगेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर जीएसटी के तहत 40 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमला

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमलाVladimir Putin news in Hindi : अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के घर ड्रोन हमला नहीं किया था। पुतिन के दावे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी।

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगेIndore Contaminated Water : देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने किया 'अयोध्या कैलेंडर' का अनावरण, बोले- विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है अयोध्या

मुख्यमंत्री योगी ने किया 'अयोध्या कैलेंडर' का अनावरण, बोले- विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है अयोध्याChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 'अयोध्या कैलेंडर' का अनावरण किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन उपस्थित रहे। कैलेंडर की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या विश्व पटल पर भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। यह कैलेंडर अयोध्या की आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक वैभव और ऐतिहासिक महत्ता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता हैं।

स्वच्छ इंदौर में दूषित पानी से मौत, नाराज उमा भारती बोलीं, जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती

स्वच्छ इंदौर में दूषित पानी से मौत, नाराज उमा भारती बोलीं, जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होतीIndore water contamination deaths : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्‍या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्‍टि हुई। इस बीच मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता उमा भारती ने इस मामले में अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा।

LIVE: भाजपा पार्षद का दावा, इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 की मौत

LIVE: भाजपा पार्षद का दावा, इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्‍या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्‍टि हुई। पल पल की जानकारी...

चौमूं में चला बुलडोजर, मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ था बवाल

चौमूं में चला बुलडोजर, मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ था बवालRajasthan News in hindi : राजस्थान के चौमूं में प्रशासन ने मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुए विवाद में पत्थर चलाने के मामले में उपद्रवियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लिया। चौमूं हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत

Weather Update : कई राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबतWeather Update News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है।जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
