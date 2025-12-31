बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:01 IST)

Weather Update : देशभर में कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट

Weather A।ert
Weather Update News : देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व शीतलहर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दी के साथ-साथ प्रदूषण और घने कोहरे से हालात बेहद गंभीर हैं।

खबरों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व शीतलहर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दी के साथ-साथ प्रदूषण और घने कोहरे से हालात बेहद गंभीर हैं। लगातार 2 दिनों तक अत्यधिक कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। घाटी के ऊपरी इलाकों जैसे गुरेज, गुलमर्ग और माछिल में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। अगले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे ने 20 से अधिक शहरों को प्रभावित किया है।
Weather Update

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। झारखंड, बिहार, असम और मेघालय में मध्यम कोहरा देखा गया।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी अवधि में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली में बारिश की संभावना है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
Weather Update

पूर्वी और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रह सकता है। 1 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की संभावना बनी रहेगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तार

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तारIndian economy News : नए साल की शुरुआत से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातें

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातेंRehan Vadra and Aviva Begs engagement: आज यानी 30 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेयान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की। हालांकि ‍यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों की शादी कब होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं।

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

और भी वीडियो देखें

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा साल

TVF रिवाइंड 2025: इमोशंस और दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा सालसाल 2025 में टीवीएफ ने कई शानदार शोज पेश किए, जैसे पंचायत सीजन 4, ग्राम चिकित्सालय, हाफ CA सीजन 2, सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन, सिक्सर सीजन 2, कोर्ट कचहरी, वेरी पारिवारिक सीजन 2, गुरी धैर्य की लव स्टोरी, मेडिकल ड्रीम्स, सिस्टर्स सीजन 2, लाइफ इन 20s, मित्रोनपोलिटन, अरेंज्ड कपल, पटना हॉस्टल इन पुणे और भी कई हिट शोज़।

यमन में एयर स्ट्राइक के बाद यूएई का बड़ा फैसला, सऊदी अरब से सैनिक हटाने की घोषणा

यमन में एयर स्ट्राइक के बाद यूएई का बड़ा फैसला, सऊदी अरब से सैनिक हटाने की घोषणाSaudi Arabia UAE Tension news : सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला कर दिया। इसे यूएई से जुड़ी हथियारों की खेप पर कार्रवाई बताया गया था। बमबारी के बाद यूएई ने बड़ा फैसला करते हुए सऊदी अरब से सैनिक हटाने की घोषणा की।

LIVE: अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, रामलला का अभिषेक आज

LIVE: अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, रामलला का अभिषेक आजLatest News Today Live Updates in Hindi : अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामलला का अभिषेक आज पूरे विधि-विधान से किया जाएगा। पल पल की जानकारी...

इंदौर में गंदे पानी ने ली 8 की जान, 1100 बीमार, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

इंदौर में गंदे पानी ने ली 8 की जान, 1100 बीमार, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्तीIndore News in Hindi : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने के बाद उल्टी दस्त से 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने मात्र 3 लोगों की मौत की ही पुष्‍टि की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई गई है। 3 अधिकारियों पर निलंबित किया गया है जबकि 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है।

यूपी में पहली बार 'लैब' से निकलकर 'लैंड' तक पहुंचे वैज्ञानिक, डबल इंजन सरकार ने चलाया विकसित कृषि संकल्प अभियान

यूपी में पहली बार 'लैब' से निकलकर 'लैंड' तक पहुंचे वैज्ञानिक, डबल इंजन सरकार ने चलाया विकसित कृषि संकल्प अभियानChief Minister Yogi Adityanath : योगी सरकार परमात्मा व प्रकृति की कृपा वाले उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों को सर्वोपरि मानती है, इसलिए उनके उत्थान व समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों के हित में योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस वर्ष अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में पहली बार कृषि वैज्ञानिक 'लैब' से निकलकर 'लैंड' तक पहुंचे।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com