पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर
Latest News Today Live Updates in Hindi : भारत में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे के साथ हुई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में साल के पहले दिन बर्फबारी हुई। इस वजह से कई राज्यों में शीतलहर चली। मंगलवार को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी दी। कई राज्यों में बारिश-कोहरे का अलर्ट जारी। पल पल की जानकारी...
07:38 AM, 2nd Jan
बांग्लादेश के शरीयतपुरा में हिंदू व्यापारी पर चाकू से हमला, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
07:36 AM, 2nd Jan
-जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी के साथ हुई। बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर।
-मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश, बर्फबारी, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया।
-दिल्ली में शीतलहर के साथ स्मॉग की परत छाई हुई है।