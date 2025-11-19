बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (11:42 IST)

क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?

Anmol Bishnoi news in hindi : लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई समेत 200 लोगों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।
 
अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था। जांच एजेंसियां को NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल की तलाश थी। उसका नाम सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी सामने आया था। भारत पहुंचते ही एनआईए उसे गिरफ्तार कर लेगी।
 
पिछले साल नवंबर में, अनमोल को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उसे अमेरिका में उसकी अवैध एंट्री के कारण गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद भारत ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
 
बताया जा रहा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्धीकी को एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके पिता की हत्या के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया है।
 
अनमोल के खिलाफ कुल 18 केस दर्ज है। एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम रखा है। मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है। 
