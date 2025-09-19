शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि संस्कृति
  4. why goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard
Written By Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (16:17 IST)

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

why goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard
why goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

पौराणिक कथा: एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थीं। रास्ते में उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को देखा जो लोगों से गंगा में स्नान करवाने की गुहार लगा रहा था। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब उन वेश्याओं ने उस रोगी को उठाकर गंगा में स्नान करवाया। वह रोगी और कोई नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने उनकी सेवा और दयालुता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा को इस परंपरा से जोड़ा जाता है, जहां वेश्याओं का त्याग और सेवा भाव उनकी पवित्रता को दर्शाता है।

एक अन्य मान्यता: एक और मान्यता यह है कि गृहलक्ष्मी स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जब एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहता और वैश्यालय जाता है, तो वह अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करता है। ऐसे में, उसके सभी अच्छे कर्म और सकारात्मक ऊर्जा उसके घर से निकलकर वैश्यालय के आंगन में आ जाती है। इस प्रकार, वैश्यालय के आंगन की मिट्टी को उन सभी पुण्यों और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसे देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मान्यता के माध्यम से समाज में इस वर्ग को भी सम्मान देने का प्रयास किया जाता है।

क्या है इस परंपरा का उद्देश्य?
पहले इस परंपरा का निर्वहन मंदिर के पंडित किया करते थे लेकिन धीरे धीरे मूर्तिकार भी इससे जुड़ गए। इस परंपरा का गहरा उद्देश्य समाज के उन लोगों को भी सम्मान देना है जिन्हें अक्सर बहिष्कृत माना जाता है। यह दिखाता है कि आध्यात्मिकता और पवित्रता किसी वर्ग या पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के अंदर मौजूद हो सकती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि देवी दुर्गा की पूजा और उनकी प्रतिमा का निर्माण समाज के हर वर्ग के योगदान के बिना अधूरा है।

इस प्रकार, वैश्यालय के आंगन की मिट्टी का उपयोग सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह सामाजिक समावेश और आध्यात्मिक पवित्रता का एक सशक्त प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति और श्रद्धा का मार्ग किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियमpitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथाशारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजाShardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

और भी वीडियो देखें

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्य

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्यShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के शक्तिस्वरूप की पूजा होती है। इस माध्यम से एक महिला के त्याग, तपस्या, समर्पण, ममता, रक्षण करने वाली, अन्नपूर्णा स्वरूप आदि की महिमा को समझा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। आइये जानते हैं। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र को मां अंबे के 9 रूपों के माध्यम से। नवदुर्गा के नौ स्वरूपों के माध्यम से एक स्त्री का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। जानिए, कैसे....

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधान

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधानSolar Eclipse remedies : 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि ग्रहण काल में कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नीचे 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय दिए गए हैं:

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वेश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वेश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारणwhy goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

Bhavishya malika: पाकिस्तान और सऊदी अरब में NATO जैसा करार, क्या भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी होगी सच?

Bhavishya malika: पाकिस्तान और सऊदी अरब में NATO जैसा करार, क्या भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी होगी सच?Bhavishya malika in hindi: हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने NATO की तर्ज पर एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इससे यह सिद्ध हो चला है कि तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश के बाद अब साऊदी अरब ने भी भारत का साथ छोड़ दिया है। ईरान जैसे शिया देश वर्तमान में दुविधान में हैं। हालांकि सुन्नी मुस्लिम जगत धर्म के नाम पर एकजुट होकर NATO जैसा संगठन बना रहा है। ऐसे में भविष्‍य मालिका की भविष्‍यवाणी फिर से वायरल होने लगी है जिसमें भारत पर 13 मुस्लिम देशों द्वारा आक्रमण करने की बात कही गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com