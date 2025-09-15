सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि उत्सव
  4. navratri 2025 predictions
Written By Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (14:35 IST)

navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत

नवरात्रि में माता का भोग क्या लगाएं
navratri 2025 predictions: नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की चाल में परिवर्तन कई शुभ योगों का निर्माण करता है, जिनका सीधा प्रभाव हमारी राशियों और जीवन पर पड़ता है। इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान एक बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है - महालक्ष्मी राजयोग। यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।

पंचांग के अनुसार, साल 2025 में नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर, सोमवार को हो रहा है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। इसी बीच, 24 सितंबर को चंद्रमा अपनी चाल बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में पहले से ही पराक्रमी ग्रह मंगल मौजूद हैं।

महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण
ज्योतिष शास्त्र में धन और सुख के कारक चंद्रमा और साहस और ऊर्जा के ग्रह मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह धन-धान्य, समृद्धि और सफलता लेकर आता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है।

किन राशियों पर होगा विशेष प्रभाव?
इस महालक्ष्मी राजयोग का कुछ राशियों पर विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
• तुला राशि: इस राजयोग का निर्माण आपकी राशि में ही हो रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक लाभ आपको ही मिलेगा। इस दौरान आपके धन-धान्य और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति मिल सकती है और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। यह समय आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि करेगा।
• मकर राशि: इस योग से मकर राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। आपको करियर में शानदार सफलता मिल सकती है और आपके काम को बड़े पैमाने पर सराहना मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। यह योग आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा।
• कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ साबित होगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। सामाजिक जीवन में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।

महालक्ष्मी राजयोग का बनना एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय उन राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है, जिनके लिए यह योग बन रहा है। इस दौरान आपको मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करनी चाहिए और सात्विक जीवन का पालन करना चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Shardiya navratri 2025: मालवा के 8 खास दुर्गा मंदिर, जहां जाकर होगी मन्नत पूरी

Shardiya navratri 2025: मालवा के 8 खास दुर्गा मंदिर, जहां जाकर होगी मन्नत पूरीShardiya navratri 2025: मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि का उत्वस धूमधाम से मनाया जाता है। देवास में आध्यात्मिक महौल में दुर्गा पांडाल और गरबा उत्सव का नजारा देखते ही बनता है, वहीं इंदौर में गरबा उत्सव की बहुत ज्याद प्रचलन है। धार, झाबुआ, ग्वालियर, सागर, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, शुजालपुर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा जिले आते हैं। आओ जानते हैं मालवा प्रांत के खास चमत्कारिक दुर्गा मंदिर जहां जाकर होगी आपकी मन्नत पूर्ण।

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां2025 Shradh Paksha: पितृ पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन दशमी तिथि को हुआ था। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। आइए यहां जानते हैं श्राद्ध पक्ष में दशमी का श्राद्ध कैसे करें?

शारदीय नवरात्रि 2025, माता दुर्गा के 9 रूप, महत्व, रहस्य

शारदीय नवरात्रि 2025, माता दुर्गा के 9 रूप, महत्व, रहस्य9 forms of Maa Durga: शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों या नवदुर्गा को समर्पित एक प्रधान पर्व है जिसमें नौ दिनों तक विभिन्न रूपों की पूजा होती है। हर रूप देवी के अलग‑अलग गुणों, चक्रों और सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस लेख में शारदीय नवरात्रि 2025 के संदर्भ में तारीखें और हर रूप का महत्व बताया है...

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?Happy Vishwakarma Puja 2025: इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित माना गया है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के साथ-साथ औजारों और मशीनों का पूजन भी किया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2025)Today Horoscope Rashifal 15 September 2025 | कैसा रहेगा आज 15 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
