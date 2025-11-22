मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Horoscope 23 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 23 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 23 November horoscope in Hindi 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 23 November 2025 : करियर: आज आपमें नेतृत्व की एक सहज भावना रहेगी। 
लव: अपने पार्टनर के साथ गहरी बातचीत करने का मन करेगा। 
धन: धन लाभ की संभावना है, खासकर यदि आप जोखिम लेने की सोच रहे थे। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: धैर्य आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। 
लव: पार्टनर के साथ सुखद और शांत समय बिताने का मन करेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक ख़र्चों पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से पेट या गले की हल्की समस्या हो सकती है। 
उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को सफ़ेद वस्तु दान करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। अटकी हुई योजनाओं में गति आ सकती है।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच और नयापन आएगा। 
धन: आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। 
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: आज घर से जुड़े काम या पारिवारिक व्यापार पर ध्यान देने का अच्छा दिन है।
लव: पुरानी बातों को लेकर भावुक न हों।
धन: किसी संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। 
उपाय: आज चांदी के बर्तन में पानी पीएं।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: आपके काम को पहचान मिलेगी और नेतृत्व की क्षमता स्पष्ट दिखेगी।
लव: आज अविवाहितों के लिए अच्छा अवसर है।
धन: आर्थिक मामलों में लिया गया कोई बड़ा जोखिम सफल हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें। आपकी व्यवस्थित कार्यशैली आज लाभ देगी। 
लव: अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, न कि केवल कमियां निकालें।
धन: अपनी मेहनत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से वित्तीय लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। 
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: नौकरी या कारोबार में कोई नया समझौता सफल हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और संतुलन रहेगा। 
धन: वित्तीय निर्णय लेने के लिए शुभ समय है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन त्वचा की देखभाल पर ध्यान दें।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अपनी योजना में गोपनीयता बनाए रखें।
लव: रिश्तों में तीव्रता और जुनून रहेगा।
धन: आज अचानक अप्रत्याशित लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: तनाव और क्रोध से बचें। 
उपाय: हनुमान जी को सिन्दूर चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा हेतु अवसरों से भरा दिन है। अपने ज्ञान का विस्तार करें।
लव: प्रेम जीवन खुशनुमा और उत्साही रहेगा। 
धन: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज आप उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे।
उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें या स्टेशनरी दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन आज कार्यक्षेत्र में आपको अलग पहचान दिलाएगा। 
लव: काम की अधिकता के कारण निजी जीवन को कम समय दे पाएंगे।
धन: संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या पुरानी हड्डी संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी बड़े समूह या सामाजिक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
लव: पुरानी दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है।
धन: सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: पैरों या टखनों में हल्की परेशानी हो सकती है। 
उपाय: किसी गरीब को गरम कपड़े (कंबल) दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर लाभदायी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे। 
धन: फालतू खर्चों पर अब नियंत्रण रखना ज़रूरी है। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है। आराम और ध्यान ज़रूरी है।
उपाय: अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।ALSO READ: Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियां
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय25 November 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25,,,

Lal Kitab Vrishchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि (Scorpio)- पंचम के शनि और चतुर्थ के राहु से रहें बचकर, बृहस्पति के उपाय से चमकेगा भाग्य

Lal Kitab Vrishchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि (Scorpio)- पंचम के शनि और चतुर्थ के राहु से रहें बचकर, बृहस्पति के उपाय से चमकेगा भाग्यLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष तभी बेहतर बन सकता है जबकि वे अष्टम के बृहस्पति और पंचम के शनि के उपाय करेंगे। हालांकि जून में बृहस्पति का नवम भाव में गोचर अच्छे परिणाम देगा। राहु और केतु क्रमश: चतुर्थ और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर तक ये इसी भाव में रहेंगे। यदि बृहस्पति का साथ मिलेगा तो दोनों ग्रह शांत रहेंगे। कुंडली में एकमात्र बृहस्पति की स्थिति ही सही बन रही है। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Lord Krishna Quotes : गीता जयंती 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 10 अनमोल वचन

Lord Krishna Quotes : गीता जयंती 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 10 अनमोल वचनGita Jayanti, Lord Krishnas Precious Quotes: गीता जयंती 2025 पर, हम भगवान श्रीकृष्ण के कुछ प्रमुख अनमोल वचनों को याद करते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के ये वचन आज भी हमारी समस्याओं का समाधान और आत्म-समाधान का मार्ग दिखाते हैं।

विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन खास? जानिए श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय

विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन खास? जानिए श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपायRam Sita Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर्व, जो कि विशेष रूप से हिन्दू धर्म में मनाया जाता है, श्रीराम और माता सीता के विवाह के दिन के रूप में प्रसिद्ध है। यह दिन खास रूप से सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, आइए जानते हैं यहां विवाह पंचमी के खास उपाय...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com