Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 23 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 23 November 2025 : करियर: आज आपमें नेतृत्व की एक सहज भावना रहेगी।

लव: अपने पार्टनर के साथ गहरी बातचीत करने का मन करेगा।

धन: धन लाभ की संभावना है, खासकर यदि आप जोखिम लेने की सोच रहे थे।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: धैर्य आज आपका सबसे बड़ा हथियार है।

लव: पार्टनर के साथ सुखद और शांत समय बिताने का मन करेगा।

धन: वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक ख़र्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से पेट या गले की हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को सफ़ेद वस्तु दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। अटकी हुई योजनाओं में गति आ सकती है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच और नयापन आएगा।

धन: आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे।

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आज घर से जुड़े काम या पारिवारिक व्यापार पर ध्यान देने का अच्छा दिन है।

लव: पुरानी बातों को लेकर भावुक न हों।

धन: किसी संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह लें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें।

उपाय: आज चांदी के बर्तन में पानी पीएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपके काम को पहचान मिलेगी और नेतृत्व की क्षमता स्पष्ट दिखेगी।

लव: आज अविवाहितों के लिए अच्छा अवसर है।

धन: आर्थिक मामलों में लिया गया कोई बड़ा जोखिम सफल हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें। आपकी व्यवस्थित कार्यशैली आज लाभ देगी।

लव: अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, न कि केवल कमियां निकालें।

धन: अपनी मेहनत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से वित्तीय लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं।

तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी या कारोबार में कोई नया समझौता सफल हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और संतुलन रहेगा।

धन: वित्तीय निर्णय लेने के लिए शुभ समय है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन त्वचा की देखभाल पर ध्यान दें।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अपनी योजना में गोपनीयता बनाए रखें।

लव: रिश्तों में तीव्रता और जुनून रहेगा।

धन: आज अचानक अप्रत्याशित लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: तनाव और क्रोध से बचें।

उपाय: हनुमान जी को सिन्दूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा हेतु अवसरों से भरा दिन है। अपने ज्ञान का विस्तार करें।

लव: प्रेम जीवन खुशनुमा और उत्साही रहेगा।

धन: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आय में वृद्धि के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज आप उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे।

उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें या स्टेशनरी दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन आज कार्यक्षेत्र में आपको अलग पहचान दिलाएगा।

लव: काम की अधिकता के कारण निजी जीवन को कम समय दे पाएंगे।

धन: संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या पुरानी हड्डी संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी बड़े समूह या सामाजिक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

लव: पुरानी दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है।

धन: सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: पैरों या टखनों में हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब को गरम कपड़े (कंबल) दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर लाभदायी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे।

धन: फालतू खर्चों पर अब नियंत्रण रखना ज़रूरी है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है। आराम और ध्यान ज़रूरी है।