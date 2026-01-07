गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 January Birthday
08 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?
 
आपका जन्मदिन: 8 जनवरी
 
दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
यश (Yash): भारतीय अभिनेता, कन्नड़ फिल्मों में काम करने के साथ ही तीन साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड प्राप्तकर्ता हैं।
 
आशापूर्णा देवी (Ashapurna Devi): एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और कवयित्री।
 
स्टीफन हॉकिंग (Stephen Hawking): प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी। 
 
सईद जाफ़री (Saeed Jaffrey): ब्रितानी और भारतीय अभिनेता। 
 
मोहन राकेश (Mohan Rakesh): हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटय लेखक और उपन्यासकार। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मतदेवगुरु बृहस्पति पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि मानों आप उसे छू लेंगे! विज्ञान की भाषा में इसे 'Opposition' कहते हैं, जहाँ धरती, सूर्य और बृहस्पति के बीच में आकर एक सीधी लकीर बना देगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भाग्य, धन, आयु और वृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु इतने बलवान होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ खास राशियों के लिए 'राजयोग' के द्वार खोल देती है। यहां वे 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस 'महा बृहस्पति' घटना से चमकने वाली है।

2026 में लोहड़ी कब है?

2026 में लोहड़ी कब है?Lohri Celebration 2026: लोहड़ी भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से सिख पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी को अन्य नाम 'लाल लोई से भी जाना जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। नववर्ष 2026 में लोहड़ी का पर्व इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)Today 08 January 2026 horoscope in Hindi : 08 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com