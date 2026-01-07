गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 08 January 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 08 January 2026
मेष (Aries)
Today 08 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपकी ऊर्जा थोड़ी विचलित रह सकती है। 
लव: पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करने से बचें। 
धन: अनावश्यक दिखावे पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सुबह उठकर योग और प्राणायाम पर ध्यान दें।
उपाय: ॐ हं हनुमते नमः का 108 बार जाप करें।ALSO READ: Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?
 
वृषभ (Taurus)
करियर: पुराने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। 
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: आरामदायक महसूस करेंगे। 
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें।
लव: प्रेम संबंधों में हल्कापन और चंचलता बनी रहेगी। 
धन: अचानक कोई छोटा-सा लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: गैस्ट्रिक समस्या या बेचैनी महसूस हो सकती है।
उपाय: हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी भावुकता आपकी ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। 
लव: अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है। 
स्वास्थ्य: भावनात्मक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में अहंकार को अपने प्रदर्शन पर हावी न होने दें।
लव: रिश्ते में ड्रामा या ध्यान आकर्षित करने की इच्छा हो सकती है। 
धन: धन लाभ के योग हैं, बजटिंग के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: पीठ और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर विवरणों पर आपका ध्यान आज आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। 
लव: किसी पुराने प्रेमी मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: गौ माता को हरी घास खिलाएं।ALSO READ: भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?
 
तुला (Libra)
करियर: आज आप कूटनीति और सहयोग से अपने कार्य साधेंगे। 
लव: आपका आकर्षण और संतुलन आज लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। 
धन: विलासिता की वस्तुओं या कला पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। 
लव: अपने पार्टनर पर अविश्वास करने से बचें।
धन: अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, 
स्वास्थ्य: भावनाओं के कारण तनाव बढ़ सकता है। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: अपने बॉस या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा की योजना बन सकती है। 
धन: आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। 
स्वास्थ्य: अति-उत्साह में चोट लगने की संभावना है।
उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को शिक्षा सामग्री दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आज आपका ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा रूखापन आ सकता है। 
धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। 
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी नवीन सोच और रचनात्मकता की सराहना होगी। 
लव: दोस्तों के माध्यम से नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। 
धन: ऑनलाइन या तकनीक-आधारित कार्यों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को काले कम्बल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।
लवe: पार्टनर के साथ एकांत में समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा।
धन: निवेश के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। 
स्वास्थ्य: पैरों और पंजों का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
ये भी पढ़ें
सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मतदेवगुरु बृहस्पति पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि मानों आप उसे छू लेंगे! विज्ञान की भाषा में इसे 'Opposition' कहते हैं, जहाँ धरती, सूर्य और बृहस्पति के बीच में आकर एक सीधी लकीर बना देगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भाग्य, धन, आयु और वृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु इतने बलवान होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ खास राशियों के लिए 'राजयोग' के द्वार खोल देती है। यहां वे 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस 'महा बृहस्पति' घटना से चमकने वाली है।

2026 में लोहड़ी कब है?

2026 में लोहड़ी कब है?Lohri Celebration 2026: लोहड़ी भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से सिख पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी को अन्य नाम 'लाल लोई से भी जाना जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। नववर्ष 2026 में लोहड़ी का पर्व इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)Today 08 January 2026 horoscope in Hindi : 08 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे...
Webdunia
