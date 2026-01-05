इस वर्ष के व्रत-त्योहार (2026)

|
दिऩांक
|
प्रमुख त्योहार
|
अन्य त्योहार
|
हिंदी माह
|
पक्ष
|
तिथि
|
1 जनवरी
|
ईस्वी नववर्ष 2026 प्रारंभ
|
प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
|
पौष
|
शुक्ल
|
त्रयोदशी (13)
|
2 जनवरी
|
व्रत की पूर्णिमा
|
|
पौष
|
शुक्ल
|
चतुर्दशी (14)
|
3 जनवरी
|
माघ स्ना.व्र.नि.प्रा., शाकंभरी यात्रा स.,स्ना.दा.पूर्णिमा
|
पौषी पूर्णिमा, हजरात अली जन्म., सावित्री फुले ज.
|
पौष
|
शुक्ल
|
पूर्णिमा (15)
|
4 जनवरी
|
पोडषकारण व्रता., पुष्य नक्षत्र (शाम 5.13 से)
|
प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ, लुई ब्रेल ज.
|
माघ
|
कृष्ण
|
एकम (1)
|
5 जनवरी
|
परमहंस योगानंद जयंती
|
पुष्य नक्षत्र (दिन 4.21 तक)
|
माघ
|
कृष्ण
|
द्वितीया (2)
|
6 जनवरी
|
संकष्टी गणेश चतुर्थी (चंद्रो.रा. 8.25)
|
तिल-संकटा चौथ, गुरु गोकुलदास जयंती
|
माघ
|
कृष्ण
|
तृतीया (3)
|
7 जनवरी
|
राजिम भक्तिन माता ज.
|
|
माघ
|
कृष्ण
|
चतुर्थी (4)
|
8 जनवरी
|
|
|
माघ
|
कृष्ण
|
पंचमी (5)
|
9 जनवरी
|
|
|
माघ
|
कृष्ण
|
षष्ठी (6)
|
10 जनवरी
|
स्वामी रामानंदाचार्य जयंती
|
विश्व हिन्दी दिवस
|
माघ
|
कृष्ण
|
सप्तमी (7)
|
11 जनवरी
|
लालबहादुर शास्त्री पुण्य.
|
11-17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह
|
माघ
|
कृष्ण
|
अष्टमी (8)
|
12 जनवरी
|
महर्षि महेश योगी, भीष्म पितामह जयंती
|
विवेकानंद ज., महेश योगी ज.
|
माघ
|
कृष्ण
|
नवमी (9)
|
13 जनवरी
|
लोहड़ी उत्सव
|
|
माघ
|
कृष्ण
|
दशमी (10)
|
14 जनवरी
|
मकर संक्रांति, पोंगल
|
षटतिला एकादशी
|
माघ
|
कृष्ण
|
एकादशी (11)
|
15 जनवरी
|
मकर संक्रांति स्नान, तिल द्वादशी, खरमास स.
|
सौर माघ प्रारंभ, थल सेना दिवस, बरमान मेला
|
माघ
|
कृष्ण
|
द्वादशी (12)
|
16 जनवरी
|
प्रदोष व्रत, मेरू तेरस
|
शिव चर्तुदशी
|
माघ
|
कृष्ण
|
त्रयोदशी (13)
|
17 जनवरी
|
भ. ऋषभनाथ/आदिनाथ निर्वाणोत्सव
|
|
माघ
|
कृष्ण
|
चतुर्दशी (14)
|
18 जनवरी
|
मौनी अमावस्या, स्ना.दा. श्रा. अमावस्या
|
गहोई दिवस
|
माघ
|
कृष्ण
|
अमावस्या (15)
|
19 जनवरी
|
गुप्त नवरात्रि प्रा.
|
ओशो महोत्सव
|
माघ
|
शुक्ल
|
एकम (1)
|
20 जनवरी
|
चंद्रदर्शन
|
पंचक (रात्रि 1.36 से)
|
माघ
|
शुक्ल
|
द्वितीया (2)
|
21 जनवरी
|
पंचक, सावान मा. प्रा.
|
हेमू कालाणी दिवस
|
माघ
|
शुक्ल
|
तृतीया (3)
|
22 जनवरी
|
पंचक, विनायकी चतुर्थी
|
वरद, तिलकुंद चतुर्थी, भ. विमलनाथ ज.
|
माघ
|
शुक्ल
|
चतुर्थी (4)
|
23 जनवरी
|
बसंत पंचमी, पंचक, सरस्वती प्रकटोत्सव
|
तक्षक पूजा, निराला ज., सुभाषचंद्र बोस जयंती
|
माघ
|
शुक्ल
|
पंचमी (5)
|
24 जनवरी
|
पंचक, भ. देवनारायण ज.
|
शीतला षष्ठी
|
माघ
|
शुक्ल
|
षष्ठी (6)
|
25 जनवरी
|
मां नर्मदा जयंती, रथ, अचला सप्तमी
|
संत महादेव ज., पंचक (दिन 11.54 तक)
|
माघ
|
शुक्ल
|
सप्तमी (7)
|
26 जनवरी
|
भीष्माष्टमी, भीष्म तर्पण
|
गणतंत्र दिवस
|
माघ
|
शुक्ल
|
अष्टमी (8)
|
27 जनवरी
|
महानंदा नवमी, गुप्त नवरात्रि नवमी
|
दादा धनीराम पुण्य.
|
माघ
|
शुक्ल
|
नवमी (9)
|
28 जनवरी
|
संत भाकरे महा. जन्म., रोहिणी व्रत
|
लाला लाजपतराय जयंती
|
माघ
|
शुक्ल
|
दशमी (10)
|
29 जनवरी
|
जया (अजा) एकादशी
|
भीष्म एकादशी
|
माघ
|
शुक्ल
|
एकादशी (11)
|
30 जनवरी
|
तिल, भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत
|
गांधी पुण्य.,कुष्ठ रोग नि.दि., शहीद स्मृति दि.
|
माघ
|
शुक्ल
|
द्वादशी (12)
|
31 जनवरी
|
विश्वकर्मा प्रकटो., गुरु हरराय ज., पुष्य नक्षत्र (रात्रि 01.19 से)
|
अवतार मेहेर बाबा पु., नित्यानंद प्रभु ज., रामचरण प्रभु ज.
|
माघ
|
शुक्ल
|
त्रयो.-चतुर्दशी (13-14)