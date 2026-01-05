गुरुवार, 8 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

इस वर्ष के व्रत-त्योहार (2026)

Hindu calendar 2026
जनवरी 2026 
दिऩांक प्रमुख त्योहार अन्य त्योहार हिंदी माह पक्ष तिथि
1 जनवरी ईस्वी नववर्ष 2026  प्रारंभ प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत पौष शुक्ल त्रयोदशी (13)
2 जनवरी व्रत की पूर्णिमा   पौष शुक्ल चतुर्दशी (14)
3 जनवरी माघ स्ना.व्र.नि.प्रा., शाकंभरी यात्रा स.,स्ना.दा.पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा,  हजरात अली जन्म., सावित्री फुले ज. पौष शुक्ल पूर्णिमा (15)
4 जनवरी पोडषकारण व्रता., पुष्य नक्षत्र (शाम 5.13 से) प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ, लुई ब्रेल ज. माघ कृष्ण एकम (1)
5 जनवरी परमहंस योगानंद जयंती पुष्य नक्षत्र (दिन 4.21 तक) माघ कृष्ण द्वितीया (2)
6 जनवरी संकष्टी गणेश चतुर्थी (चंद्रो.रा. 8.25) तिल-संकटा चौथ, गुरु गोकुलदास जयंती माघ कृष्ण तृतीया (3)
7 जनवरी राजिम भक्तिन माता ज.    माघ कृष्ण चतुर्थी (4)
8 जनवरी     माघ कृष्ण पंचमी (5)
9 जनवरी     माघ कृष्ण षष्ठी (6)
10 जनवरी स्वामी रामानंदाचार्य जयंती विश्‍व हिन्दी दिवस माघ कृष्ण सप्तमी (7)
11 जनवरी लालबहादुर शास्त्री पुण्य. 11-17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह माघ कृष्ण अष्टमी (8)
12 जनवरी महर्षि महेश योगी, भीष्म पितामह जयंती विवेकानंद ज., महेश योगी ज. माघ कृष्ण नवमी (9)
13 जनवरी लोहड़ी उत्सव   माघ कृष्ण दशमी (10)
14 जनवरी मकर संक्रांति, पोंगल षटतिला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी (11)
15 जनवरी मकर संक्रांति स्नान, तिल द्वादशी, खरमास स. सौर माघ प्रारंभ, थल सेना दिवस, बरमान मेला माघ कृष्ण द्वादशी (12)
16 जनवरी प्रदोष व्रत, मेरू तेरस शिव चर्तुदशी माघ कृष्ण त्रयोदशी (13)
17 जनवरी भ. ऋषभनाथ/आदिनाथ निर्वाणोत्सव   माघ कृष्ण चतुर्दशी (14)
18 जनवरी मौनी अमावस्या, स्ना.दा. श्रा. अमावस्या गहोई दिवस माघ कृष्ण अमावस्या (15)
19 जनवरी गुप्त नवरात्रि प्रा. ओशो महोत्सव माघ शुक्ल एकम (1)
20 जनवरी चंद्रदर्शन   पंचक (रात्रि 1.36 से) माघ शुक्ल द्वितीया (2)
21 जनवरी पंचक, सावान मा. प्रा. हेमू कालाणी दिवस माघ शुक्ल तृतीया (3)
22 जनवरी पंचक, विनायकी चतुर्थी वरद, तिलकुंद चतुर्थी, भ. विमलनाथ ज. माघ शुक्ल चतुर्थी (4)
23 जनवरी बसंत पंचमी, पंचक, सरस्वती प्रकटोत्सव तक्षक पूजा, निराला ज., सुभाषचंद्र बोस जयंती माघ शुक्ल पंचमी (5)
24 जनवरी पंचक, भ. देवनारायण ज. शीतला षष्ठी माघ शुक्ल षष्ठी (6)
25 जनवरी मां नर्मदा जयंती, रथ, अचला सप्तमी संत महादेव ज., पंचक (दिन 11.54 तक) माघ शुक्ल सप्तमी (7)
26 जनवरी भीष्माष्टमी, भीष्म तर्पण   गणतंत्र दिवस माघ शुक्ल अष्टमी (8)
27 जनवरी महानंदा नवमी, गुप्त नवरात्रि नवमी  दादा धनीराम पुण्य. माघ शुक्ल नवमी (9)
28 जनवरी संत भाकरे महा. जन्म.,  रोहिणी व्रत  लाला लाजपतराय जयंती माघ शुक्ल दशमी (10)
29 जनवरी जया (अजा) एकादशी  भीष्म एकादशी माघ शुक्ल एकादशी (11)
30 जनवरी तिल, भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत गांधी पुण्य.,कुष्ठ रोग नि.दि., शहीद स्मृति दि. माघ शुक्ल द्वादशी (12)
31 जनवरी विश्वकर्मा प्रकटो., गुरु हरराय ज., पुष्य नक्षत्र (रात्रि 01.19 से) अवतार मेहेर बाबा पु., नित्यानंद प्रभु ज., रामचरण प्रभु ज. माघ शुक्ल त्रयो.-चतुर्दशी (13-14)
 
ये भी पढ़ें
Surya gochar 2025: सूर्य का मकर राशि में गोचर, 5 राशियों को मिलेगा शुभ फल

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?

लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?Lohri festival 2026: सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति भी इस दिन के साथ जुड़ा होता है। यही कारण है कि लोहड़ी को सूर्य देवता के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, और यह खासतौर पर फसल कटाई के समय मनाया जाता है, क्योंकि इस समय फसल की कटाई होती है और अग्नि देव का पूजन इस पर्व की परंपरा है।

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

10 जनवरी का 'महा बृहस्पति': ब्रह्मांड में होगा बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मतदेवगुरु बृहस्पति पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि मानों आप उसे छू लेंगे! विज्ञान की भाषा में इसे 'Opposition' कहते हैं, जहाँ धरती, सूर्य और बृहस्पति के बीच में आकर एक सीधी लकीर बना देगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भाग्य, धन, आयु और वृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु इतने बलवान होते हैं, तो उनकी शुभ दृष्टि कुछ खास राशियों के लिए 'राजयोग' के द्वार खोल देती है। यहां वे 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस 'महा बृहस्पति' घटना से चमकने वाली है।

2026 में लोहड़ी कब है?

2026 में लोहड़ी कब है?Lohri Celebration 2026: लोहड़ी भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से सिख पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी को अन्य नाम 'लाल लोई से भी जाना जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। नववर्ष 2026 में लोहड़ी का पर्व इस बार 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)Today 08 January 2026 horoscope in Hindi : 08 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
