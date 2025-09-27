शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (10:20 IST)

Shani aur surya ki yuti: 17 अक्टूबर तक शनि और सूर्य मिलकर बदलेंगे इन राशियों की किस्मत, होगा भाग्योदय

shani aur surya ki yuti
Shani aur surya ki yuti: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच बनने वाले योग का गहरा महत्व होता है। यह योग व्यक्ति के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। इस समय, कर्मफल दाता शनि और ग्रहों के राजा सूर्य एक-दूसरे के ठीक सामने होकर एक विशेष समसप्तक योग बना रहे हैं। यह स्थिति 17 अक्टूबर तक बनी रहेगी, जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

समसप्तक योग क्या है?: जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव में होते हैं, तो इसे समसप्तक योग कहा जाता है। इस समय, शनि ग्रह अपनी ही राशि कुंभ में हैं और सूर्य कन्या राशि में हैं, जिससे दोनों एक-दूसरे के सामने-सामने आ गए हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनि और सूर्य के बीच का संबंध शत्रुतापूर्ण माना जाता है, लेकिन जब वे समसप्तक योग में होते हैं, तो इसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अनुशासन और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। यह योग कर्म और आत्म-विश्वास के बीच एक संतुलन स्थापित करता है, जिससे व्यक्तियों को अपने प्रयासों का फल मिलता है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस दुर्लभ योग का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
 
इन तीन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
1. मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर में नई उंचाइयां लेकर आएगा। शनि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता और वृद्धि लाएगा। आपके किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में लाभ हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि नए अवसर और सौदे सामने आएंगे।

2. धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाएगा। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति बनी रहेगी। इस समय आप नए निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे।

3. मीन राशि: मीन राशि के लिए भी शनि का यह परिवर्तन बेहद शुभ है। इस अवधि में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यह समय आपके लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

 
Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथा

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथाInteresting facts about ramayana: रामायण में युद्ध और वीरता की कई कहानियां हैं, लेकिन रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र, मेघनाद की मृत्यु से जुड़ा एक वृत्तांत न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि यह एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को भी दर्शाता है। यह कहानी युद्ध के मैदान से शुरू होती है, जहां लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा था।

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभषडाष्टक योग 2025: शनि-मंगल का संयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंध

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंधRavana Golden Lanka : रावण के साथ-साथ उसकी सोने की लंका की भी खूब चर्चाएं होती रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण की लंका स्वर्ण निर्मित थी। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण की इस सोने की लंका को अपनी पूंछ में आग लगाकर नष्ट कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका रावण की नहीं थी और उसे रावण नेछल से प्राप्त किया था। रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। आज इस आलेख में हम आपको बता रहे हैं कि सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई थी?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वाद

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वादshardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से ही कोई एक है किसी ने किसी कुल की कुलदेवी। हो सकता है कि आपकी कुलदेवी का नाम और स्थान अलग हो लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं किन निम्मलिखित में से ही कोई एक किसी कुल की कुल देवी होती है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएं

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएंHappy Sharadiya Navratri Panchami Tithi: नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप "मां स्कंदमाता" को समर्पित है। यह मां बुद्धि, ज्ञान और मातृत्व प्रेम की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मन, मस्तिष्क और जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। यहां शारदीय नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन के लिए सुंदर, भावनात्मक...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिFifth day of navratri 2025 devi: नवरात्रि में दुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है...

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खे

Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खेVastu Tips for Dussehra :दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर कुछ विशेष वास्तु उपाय किए जाएं, तो आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। आइए, जानते हैं दशहरे पर 5 ऐसे चमत्कारी वास्तु उपाय जिनसे आप अपने जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)Today 27 September horoscope in Hindi 2025 : आज 27 सितंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
