शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Sharad Navratri Day 5
Worship Maa Skandamata: शारदीय नवरात्रि में नवदुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन पंचमी की देवी मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर जानिए गरबा नृत्य के प्रकार
 
नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरदमुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माता के पूजन के पश्चात उनकी पौराणिक कथा पढ़ी या सुनी जाती है। 
 
यहां जानते हैं माता स्कंदमाता की पूजन विधि, आरती, मंत्र और कथा...
 
कथा:
धार्मिक पुराणों की कथा के अनुसार धरती पर तारकासुर का आतंक था। उसने देवलोक पर भी कब्जा कर लिया था। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि शिवपुत्र ही इसका अंत कर सकेगा। फिर शिव जी की तपस्या भंग की गई और बाद में माता पार्वती का शिवजी से विवाह हुआ। 
 
फिर माता पार्वती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद रखा गया जिसका दूसरा नाम कार्तिकेय भी था। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। स्कंदमाता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और बाद में उनका अंत किया था। स्कंदमाता को इन नामों से भी जाना जाता है। स्कंदमाता, हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। 
 
माता स्कंद माता की पूजा विधि:
- सबसे पहले चौकी (बाजोट) पर स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
 
- इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें।
 
- चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें।
 
- उसी चौकी पर श्रीगणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका या 16 देवी, सप्त घृत मातृका (7 सिंदूर की बिंदी लगाएं) की स्थापना भी करें।
 
- इसके बाद व्रत, पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंदमाता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें।
 
- इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्प-हार, सुगंधित द्रव्य, धूप-दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
- तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें।
 
मंत्र: ॐ देवी स्कंदमातायै नमः॥
 
प्रार्थना:
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी॥
 
स्तुति
या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
 
माता स्कंदमाता का भोग: पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले, अंगूर का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खे

Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खेVastu Tips for Dussehra :दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर कुछ विशेष वास्तु उपाय किए जाएं, तो आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। आइए, जानते हैं दशहरे पर 5 ऐसे चमत्कारी वास्तु उपाय जिनसे आप अपने जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)Today 27 September horoscope in Hindi 2025 : आज 27 सितंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

27 September Birthday: आपको 27 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

27 September Birthday: आपको 27 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!27 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय27 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
