शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. Which form of Goddess Durga to worship as per zodiac sign in Navratri
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (17:12 IST)

Navratri 2025 Horoscope: नवरात्रि में राशि के अनुसार पूजा और उपाय

How to worship according to zodiac sign during Navratri
How to do Navratri puja according to rashi: नवरात्रि का पावन पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसमें नौ दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपनी राशि के अनुसार देवी की पूजा और उपाय करते हैं, तो यह और भी अधिक फलदायी हो सकता है। इससे जीवन में शुभता, उन्नति, स्वास्थ्य और सफलता मिल सकती है।ALSO READ: shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व
 
यहां शारदीय नवरात्रि में राशि के अनुसार किए जाने वाले पूजा और उपायों के बारे में बताया गया है:
 
मेष (Aries)
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस राशि के जातकों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को लाल गुड़हल का फूल और लाल रंग की मिठाई अर्पित करें।
मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इससे साहस और शक्ति में वृद्धि होगी।
 
वृषभ (Taurus)
इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को सफेद फूल, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी।
 
मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को पीले फूल और खीर का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें।
उपाय: देवी को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां अर्पित करें। इससे बुद्धि और वाणी में सुधार होगा।
 
कर्क (Cancer)
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इन्हें मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को सफेद और पीले फूल, फल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी कूष्मांडायै नमः' का जाप करें।
उपाय: नवरात्रि में जल दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे मन को शांति मिलेगी।
 
सिंह (Leo)
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इन्हें मां स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को लाल फूल, लाल फल और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी स्कंदमातायै नमः' का जाप करें।
उपाय: रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
 
कन्या (Virgo)
कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और इन्हें मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को हरे रंग के वस्त्र, फूल और शहद का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा
 
तुला (Libra)
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इन्हें मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को नीले रंग के फूल और मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: कन्या पूजन के दौरान उन्हें लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट करें। इससे जीवन में सुख-शांति आएगी।
 
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इन्हें मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को लाल फूल और नारियल का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं। इससे सभी संकट दूर होंगे।
 
धनु (Sagittarius)
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन्हें मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को पीले फूल, पीले वस्त्र और केले का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: धार्मिक पुस्तकों का दान करें। इससे ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होगी।
 
मकर (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इन्हें मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को नीले और काले रंग के फूल और तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे।
 
कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इन्हें भी मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को नीले और काले रंग के फूल और तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: रोजाना 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे कष्टों से मुक्ति मिलेगी।
 
मीन (Pisces)
मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन्हें मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए।
पूजा: देवी को पीले फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
मंत्र: 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' का जाप करें।
उपाय: देवी को हल्दी की गांठ अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और आर्थिक लाभ होगा।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: क्या आप जानते हैं? नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा कैसे स्थापित करें? जानें 10 शुभ नियम

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारणwhy goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?Surya grahan par tarpan kare ya nahi: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं? हां, बिल्कुल। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का एक साथ होना श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। चूंकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार की रात में है, इसलिए इस शुभ दिन दोपहर या अपराह्न काल में तर्पण करना बिल्कुल सही और लाभकारी होगा।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियमShardiya navratri 2025: नवरात्रि में अखंड ज्योति (अखंड दीपक) जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। चूंकि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग है, इसके अगले दिन (22 सितंबर) से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितृ दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे इसके फायदे और नियम विस्तार से दिए गए हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

और भी वीडियो देखें

Solar Eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा?

Solar Eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा?Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दौरान इस बार सूर्य ग्रहण का संयोग है। शारदीय नवरात्रि से पहले आने वाली सर्वपितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, जब सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को तर्पण देकर विदा किया जाता है। इस बार, 2025 में, यह दिन एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साथ आ रहा है - सूर्य ग्रहण। यह संयोग कई लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांSarvapitri Amavasya 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर 2025, रविवार को किया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष 2025 में अमावस्या तिथि यानी सर्वपितृ अमावस्या / महालय अमावस्या के श्राद्ध विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर वेबदुनिया के पाठकों के लिए इस लेख में श्राद्ध का का महत्व, विधि, विशेषकर कुतुप मुहूर्त और सावधानियां दी जा रही हैं। आइए जानते हैं यहां...

Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री, भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री, भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष से मिलेगी मुक्तिSarvapitri amavasya par pitra dosh ke upay: हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, जब हम उन सभी पूर्वजों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं होती। मान्यता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर शिवलिंग पर कौन सी सामग्री चढ़ाने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?Solar eclipse 21 september 2025: 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, इसलिए इस ग्रहण का खास महत्व है। आइए जानते हैं इस ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें इसका समय, दृश्यता और सूतक काल शामिल है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के गरबा नृत्य की 5 खास बातें, डांस करते हो तो जान लें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के गरबा नृत्य की 5 खास बातें, डांस करते हो तो जान लेंShardiya navratri 2025: गरबा नृत्य सिर्फ एक लोकनृत्य नहीं, बल्कि शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तरीका है। यह नौ रातों का एक ऐसा उत्सव है, जो धर्म, संस्कृति, भक्ति, ऊर्जा और परंपरा को एक साथ जोड़ता है। इस वृत्ताकार नृत्य में न केवल मां दुर्गा की शक्ति का सम्मान होता है, बल्कि यह जीवन के शाश्वत चक्र को भी दर्शाता है। गरबा, जिसे ‘गर्भ दीप’ के चारों ओर किया जाता है, देवी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है और हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह नृत्य खासकर गुजरात में अधिक होता है परंतु आजकल बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य्रदेश में भी इसकी धूम है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com