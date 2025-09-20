Navratri 2025 Horoscope: नवरात्रि में राशि के अनुसार पूजा और उपाय

How to do Navratri puja according to rashi: नवरात्रि का पावन पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसमें नौ दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपनी राशि के अनुसार देवी की पूजा और उपाय करते हैं, तो यह और भी अधिक फलदायी हो सकता है। इससे जीवन में शुभता, उन्नति, स्वास्थ्य और सफलता मिल सकती है।

यहां शारदीय नवरात्रि में राशि के अनुसार किए जाने वाले पूजा और उपायों के बारे में बताया गया है:

मेष (Aries)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस राशि के जातकों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को लाल गुड़हल का फूल और लाल रंग की मिठाई अर्पित करें।

मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इससे साहस और शक्ति में वृद्धि होगी।

वृषभ (Taurus)

इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को सफेद फूल, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी।

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को पीले फूल और खीर का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' का जाप करें।

उपाय: देवी को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां अर्पित करें। इससे बुद्धि और वाणी में सुधार होगा।

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इन्हें मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को सफेद और पीले फूल, फल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी कूष्मांडायै नमः' का जाप करें।

उपाय: नवरात्रि में जल दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे मन को शांति मिलेगी।

सिंह (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इन्हें मां स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को लाल फूल, लाल फल और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी स्कंदमातायै नमः' का जाप करें।

उपाय: रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और इन्हें मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को हरे रंग के वस्त्र, फूल और शहद का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' का जाप करें।

तुला (Libra)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इन्हें मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को नीले रंग के फूल और मिठाई का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी कालरात्र्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: कन्या पूजन के दौरान उन्हें लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट करें। इससे जीवन में सुख-शांति आएगी।

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इन्हें मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को लाल फूल और नारियल का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं। इससे सभी संकट दूर होंगे।

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन्हें मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को पीले फूल, पीले वस्त्र और केले का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: धार्मिक पुस्तकों का दान करें। इससे ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होगी।

मकर (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इन्हें मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को नीले और काले रंग के फूल और तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे।

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इन्हें भी मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को नीले और काले रंग के फूल और तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें।

उपाय: रोजाना 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे कष्टों से मुक्ति मिलेगी।

मीन (Pisces)

मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन्हें मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए।

पूजा: देवी को पीले फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' का जाप करें।