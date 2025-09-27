Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएं

नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप "मां स्कंदमाता" को समर्पित है। यह मां बुद्धि, ज्ञान और मातृत्व प्रेम की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मन, मस्तिष्क और जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। यहां शारदीय नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन (पंचमी तिथि) के लिए सुंदर, भावनात्मक और संस्कारपूर्ण शुभकामना संदेशों का संग्रह दिया गया है, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या SMS के रूप में अपने अपनों को भेज सकते हैं।

शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन के खास संदेश:

नवरात्रि के पांचवें दिन,

मां स्कंदमाता आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

आपका जीवन खुशियों से भर जाए।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

देवी स्कंदमाता की कृपा से,

आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख-शांति बनी रहे।

आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों।

Happy Navratri Day 5

मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे,

वे आपको सभी बाधाओं से बचाएं

और आपके जीवन में खुशहाली लाएं।

Happy Navratri Day 5!

मां स्कंदमाता की कृपा से

आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की बौछार हो।

बुद्धि, विवेक और परिवार में प्रेम सदैव बना रहे।

मां स्कंदमाता करें हर कष्ट का विनाश,

दें समृद्धि, शांति और उज्ज्वल प्रकाश!

जय माता दी

शुभ पंचमी नवरात्रि!

नवरात्रि का पांचवां दिन

मां स्कंदमाता की ममता और आशीर्वाद से

आपके जीवन को सुख-समृद्धि से भर दे।

शुभ पंचमी। जय माता दी!

स्कंदमाता की ममता का सागर,

आप पर अपनी कृपा बरसाए।

पांचवें दिन की पूजा आपको ज्ञान और विवेक प्रदान करे।

शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन की बहुत-बहुत बधाई!

पांचवें दिन की आराधना से मिले

आपको संतान सुख और

हर मुश्किल में सफलता।