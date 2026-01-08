मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 09 January 2026
1. मेष (Aries)
 
Today 09 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में आज का दिन आपके लिए एक नए अवसर के रूप में आ सकता है। 
लव: रिश्ते में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। 
धन: व्यापार से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
उपाय: काले तिल का दान करें, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।ALSO READ: Lal Kitab Makar rashi upay 2026: मकर राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु देगा दुख
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों पर रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग या ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपके कार्यों में गति आएगी और आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। 
लव: प्रेम में नए बदलाव आ सकते हैं। रिश्ते में समझ बढ़ेगी।
धन: आज पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, चिंता की बात नहीं है।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें, यह दिन को शुभ बनाएगा।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इससे पार पा लेंगे।
लव: थोड़ी सी समझदारी से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
धन: आज पैसे से संबंधित कुछ रुकावटें आ सकती हैं। खर्चों पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: हल्दी का सेवन करें, यह आपको शारीरिक और मानसिक शांति देगा।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
लव: अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। 
धन: थोड़ा संयम बनाए रखें, खर्चे बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: किसी प्रकार की थकान महसूस हो सकती है।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।
लव: रिश्ते में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिव पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं।
लव: रिश्ते में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे बातचीत से हल करने में सक्षम होंगे।
धन: आज कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज थोड़ा आराम करें ताकि मानसिक तनाव से बच सकें।
उपाय: जल में हल्दी डालकर स्नान करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर हैं। 
लव: प्रेम रिश्तों में छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए आपसी समझ जरूरी है।
धन: आज आर्थिक मामलों में कुछ लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: तीर्थस्थल का दर्शन आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ी हलचल हो सकती है।
धन: कारोबारियों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा विश्राम करें।
उपाय: आज गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपका योगदान सराहा जाएगा।
लव: प्रेम जीवन के रिश्ते में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। 
धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
स्वास्थ्य: कुछ हल्का सा तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को आज कल्पनाशील और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। 
लव: अपने साथी से अच्छे संवाद बनाए रखें।
धन: धन से संबंधित स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। 
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें। 
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: आज आपके काम में सफलता की संभावना है। किसी पुराने काम में आपको प्रगति मिल सकती है।
लव: आपको अपने पार्टनर से समर्थन मिलेगा।
धन: कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विचार करें।
स्वास्थ्य:मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय: श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें।ALSO READ: Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?
 
षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2026 में

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)Today 13 January 2026 horoscope in Hindi : आज 13 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

13 January Birthday: आपको 13 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 January Birthday: आपको 13 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय13 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

मकर संक्रांति के 5 खास उपाय, हर संकट से निजात दिलाए

मकर संक्रांति के 5 खास उपाय, हर संकट से निजात दिलाएMakar Sankranti Upay 2026: मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और फलदायी पर्व है, जो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से सूर्य की गति शुभ मानी जाती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगता है। आइए जानते हैं जीवन के संकट दूर करने वाले 5 अचूक धार्मिक उपाय

Vastu Tips for Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करें वास्तु के अनुसार ये खास उपाय, चमकेगी 12 राशियों की किस्मत

Vastu Tips for Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करें वास्तु के अनुसार ये खास उपाय, चमकेगी 12 राशियों की किस्मतMakar Sankranti and Vastu Shastra: मकर संक्रांति के इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसे शुभ कार्यों, नई शुरुआत और भाग्योदय का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति पर नीचे दिए गए इन वास्तु उपायों को, यदि 12 राशियों के अनुसार अपनाए जाएं, तो घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
