शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (17:26 IST)

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्री

shardiya navratri 2025
Shardiya navratri ashtami havan 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। यह हवन, नौ दिनों की पूजा का समापन और देवी दुर्गा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। कई घरों में अष्टमी के दिन हवन होता है, खासकर जब इसी दिन कन्या पूजन और पारण किया जाता है। अष्टमी को संधि पूजा का भी महत्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस वर्ष 30 सितंबर, 2025 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस लेख में, हम आपको घर पर हवन करने की सरल विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे।
 
हवन के लिए आवश्यक सामग्री:
  • हवन शुरू करने से पहले, सभी सामग्री एकत्रित कर लेना महत्वपूर्ण है।
  • हवन कुंड और अग्नि के लिए:
  • हवन कुंड (बाजार में उपलब्ध या 8 ईंटों से बना हुआ)।
  • आम की लकड़ी या समिधा।
  • कपूर और माचिस।
हवन सामग्री (आहुति के लिए):
हवन सामग्री: बाजार में तैयार हवन सामग्री मिलती है।
नवग्रह की समिधा: नौ ग्रहों के लिए नौ अलग-अलग समिधा (जैसे आक, गूलर, पलाश, शमी, पीपल, आदि) का उपयोग किया जाता है।
मुख्य सामग्री: चावल, तिल, जौ, सूखा नारियल (गोला), जौ, चीनी या बूरा।
मेवे और फल: घी, शहद, सुपारी, पान, इलायची, लौंग, कमलगट्टा।
अन्य सामग्री: गुड़, सिंदूर, लाल कपड़ा, जनेऊ, कलावा (मौली), प्रसाद के लिए मिठाई।
 
अष्टमी पर हवन करने की सरल विधि
स्थान की तैयारी: सबसे पहले, घर में एक साफ जगह का चुनाव करें। वहां हवन कुंड रखें। हवन कुंड के चारों ओर स्वास्तिक बनाएं और उस पर कलावा बांधें।
अग्नि प्रज्वलन: हवन कुंड में आम की लकड़ी रखें। उस पर थोड़ा कपूर और घी डालकर माचिस से अग्नि प्रज्वलित करें।
आह्वान और संकल्प: धूप-दीप जलाएं। हाथ में जल लेकर हवन का संकल्प करें कि आप यह हवन किस उद्देश्य से कर रहे हैं।
 
मंत्रों के साथ आहुति: अब, नीचे दिए गए मंत्रों के साथ हवन कुंड में सामग्री की आहुति दें:
  • सबसे पहले 'ॐ आग्नेय नम: स्वाहा' और 'ॐ गणेशाय नम: स्वाहा' मंत्र से शुरुआत करें।
  • इसके बाद नवग्रहों के देवताओं के नाम से आहुति दें।
  • अपने कुल देवी-देवता और स्थान देवता के नाम से आहुति दें।
  • देवी दुर्गा के लिए आहुति: अब, देवी दुर्गा के विभिन्न नामों और स्वरूपों के लिए आहुति दें।
  • 'ॐ दुर्गाय नम: स्वाहा'
  • 'ॐ गौरियाय नम: स्वाहा'
  • 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा' (दुर्गा सप्तशती का मंत्र)। सप्तशती के प्रत्येक मंत्र के बाद 'स्वाहा' बोलकर आहुति दें।
  • पूर्ण आहुति: हवन के अंत में पूर्ण आहुति दी जाती है।
एक नारियल लें, उसमें छेद करके सुपारी, पान, लौंग, जायफल, बताशा और अन्य प्रसाद डालें।
इस नारियल को हवन कुंड में समर्पित करते हुए 'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा' मंत्र का उच्चारण करें।
 
समापन:
  1. पूर्ण आहुति के बाद, देवी के सामने अपनी यथाशक्ति दक्षिणा रखें।
  2. परिवार के साथ मिलकर आरती करें।
  3. अंत में, माता से अपनी भूल-चूक के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें।
कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें:-
  • हवन करते समय पवित्रता का ध्यान रखें।
  • हवन कुंड के पास पर्याप्त पानी रखें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
  • हवन सामग्री को धीरे-धीरे और सावधानी से डालें।
  • आप अपनी इच्छानुसार मंत्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
  • हवन के बाद बची हुई भस्म को अपने माथे पर लगाएं और घर के चारों ओर छिड़कें, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है।
  • हवन के धुएं से घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Weekly Horoscope 29- 05 October: साप्ताहिक राशिफल: जानें करियर, प्यार, व्यापार और सेहत का हाल

Weekly Horoscope 29- 05 October: साप्ताहिक राशिफल: जानें करियर, प्यार, व्यापार और सेहत का हाल2025 Weekly Horoscope: सितंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 05 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय....

श्री कनक दुर्गा नंद लहरी: Sri Kanakadurga Anandalahari

श्री कनक दुर्गा नंद लहरी: Sri Kanakadurga Anandalahari।।।श्री कनक दुर्गा नंद लहरी।। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मानसगोचरं। रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रैपुरं महः॥ अखण्डमण्डलाकारं विश्वं व्याप्य व्यवस्थितं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ शिवे सेवासक्ताश्रितभरणकार्यैकचतुरे शिरोभिर्वेदानां चिरविनुतकल्याणचरिते। स्मितज्योत्स्नालीलारुचिररुचिमच्चन्द्रवदने जगन्मातर्मातर्जय कनकदुर्गे भगवति॥ १॥

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातें

Dussehra 2025: हिंदू त्योहार दशहरा की 50 खास बातेंDussehra 2025: दशहरा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दशहरा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। आओ जानते हैं इस त्योहार की 50 खास बातें।

Dussehra 2025: दशहरा का दिन शुभ होता है या कि अशुभ?

Dussehra 2025: दशहरा का दिन शुभ होता है या कि अशुभ?Dussehra 2025: दशहरा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कई लोग इस दिन नए काम शुरू करते हैं, जैसे कि नया व्यवसाय या कोई महत्वपूर्ण परियोजना, क्योंकि उनका मानना है कि इस दिन किया गया कोई भी काम सफलता लाता है। इसलिए, दशहरा को खुशी और जीत के एक बहुत ही शुभ दिन के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसके और भी कुछ कारण हैं जिसके चलते यह दिन अति शुभ होता है।

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्व

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्वDussehra 2025: आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण वध किया था परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी है 2 अन्य पौराणिक कथाएं। आओ जानते हैं संक्षिप्त में ये कथाएं।
