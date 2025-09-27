Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 28 September 2025 : करियर: आज आपके साहस और आत्मविश्वास से कार्य सफल होंगे। नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, साथी का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ होगा, निवेश के लिए अच्छा दिन।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, हल्का व्यायाम करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: काम में तेजी आएगी, कठिनाइयाँ दूर होंगी। टीम का समर्थन मिलेगा।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी, संवाद खुला रखें।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय: पीली वस्तुएं पहनें, मां को पीले फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपकी बुद्धिमत्ता से कार्य सफल होंगे। योजनाओं पर ध्यान दें।

लव: प्रेम जीवन में सुखद समय रहेगा।

धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: पीला रंग पहनें, मां को पीला पुष्प अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। संयम बनाकर रखें। पदोन्नति संभव।

लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: पीला रंग पहनें, पीले फूल और देवी को गुड़ अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता निखरेगी, काम में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: आज पीली वस्त्र धारण करें, मां को पीले पुष्प अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें।

लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।

धन: धन का संचय होगा।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मां को पीला फूल अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: कामकाज में तरक्की होगी, सहयोग मिलेगा। पदोन्नति संभव।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: मां कात्यायनी को पीले रंग की मिठाई और पीले पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयास सफल होंगे। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।

लव: परिवार और साथी का समर्थन मिलेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबारियों को आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा अपने कार्य की योजना बनाकर काम करें, सफलता जरूर मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवारसंग सुखद समय व्यतीत करेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कारोबार से धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। माता का ध्यान रखें।

उपाय: देवी कात्यायनी को पीला रंग के वस्त्र अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता मिलेगी।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेभ जीवन ठीक रहेगा।

धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन की बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: तनाव हो तो हल्का व्यायाम करें।

उपाय: मां कात्यायनी को पीले पुष्प तथा मिठाई अर्पित करें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: आज करियर बढ़ाने के नए विचार सफल होंगे। समय सुखद रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। परिवारसंग धार्मिक यात्रा करेंगे।

धन: व्यापार से धन लाभ होगा। निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: मां कात्यायनी के दर्शन करके पीले पुष्प अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: करियर के क्षेत्र में सृजनात्मक काम में आज अच्छी सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी। परिवारसंग खुशनुमा समय बितायेंगे।

धन: धन लाभ होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। गृह उपयोगी वस्तु खरीदेंगे।

स्वास्थ्य: खुद का शरीर स्वस्थ रहेगा, पर माता-पिता का ध्यान रखें।