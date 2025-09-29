शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 30 September 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 30 September 2025 : करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ होगा, नए स्रोत बनेंगे। निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां महागौरी को सफेद फूल अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 29- 05 October: साप्ताहिक राशिफल: जानें करियर, प्यार, व्यापार और सेहत का हाल
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: काम में प्रगति होगी, नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे, संवाद बढ़ाएं।
धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेमी सुखद समय बितायेंगे।
धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। 1 से अधिक जगहों से धन मिलेगा। 
स्वास्थ्य: तनाव कम होगा। सेह‍त ठीक रहेगी।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां को सफेद पुष्प अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छा जायेंगे। 
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
धन: खर्चों में सावधानी रखें। धन का अपव्यय न करें। 
स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: सफेद वस्त्र पहन कर महागौरी देवी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। पदोन्नति तथा वेतनवृद्धि संभव।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। सुखद समय। परिवार हेतु समय शुभ।
धन: धनलाभ के योग बनेंगे। बचत भी करेंगे। 
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। शिशु का ख्याल रखें। 
उपाय: आज सफेद रंग के कपड़े पहनें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। समय ठीक रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनागमन होगा। 
स्वास्थ्य: अच्ची सेहत हेतु ध्यान व योग करें।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, सफेद पुष्प मां को अर्पित करें।ALSO READ: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय
 
तुला (Libra)
 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी। कार्यक्षेत्र हेतु समय अतिशुभ।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी।
धन: कारोबार से अपार धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वयं तथा परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: सफेद फूलों का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सैलरी बढ़ने से मन प्रसन्न होगा। 
लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। समय अच्छा बीतेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। 
उपाय: मां को सफेद पुष्प और माला अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। पदोन्नति संभव।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा।
धन: लाभ के अवसर बनेंगे। धन निवेश की सोचेंगे। 
स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, माता को सफेद पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आज आपकी‍ मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। रोमांस हेतु समय ठीक। 
धन: नौकरीपेशा की आय बढ़ेगी। कारोबार हेतु समय ठीक रहेगा। 
स्वास्थ्य: थकान लगेगी, आज आराम जरूरी है।
उपाय: सफेद रंग पहनें। सफेद माला से मां के मंत्रों का जाप करें। 
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: हर कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में माहौल शांत रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जमीन में निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। पर माता-पिता के सेहत का ध्यान रखें। 
उपाय: मां को सफेद वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज आपको हर रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों हेतु समय बढ़िया रहेगा।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पति-पत्नी खुशनुमा समय बितायेंगे।
धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: आपको मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। 
उपाय: मां के चरणों में सफेद पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: दशहरे पर झाड़ू घर लाने से कैसे खुलते हैं सौभाग्य के द्वार
 
Durga ashtami 2025: 29 या 30 सितंबर कब है दुर्गा अष्टमी, जानें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और विधि

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?Sharad purnima 2025: अश्‍विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा वर्षभर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन रास पूर्णिमा होने के कारण भी राधा-कृष्ण के पूजन का तथा भोलेनाथ-पार्वती माता के साथ ही कार्तिकेय और गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 04 October 2025:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्टूबर, 2025...

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?October Rashifal 2025: अक्टूबर 2025 के इस महीने में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति से स्पष्ट होता है कि यह महीना आपके लिए परिवर्तन, नए अवसर और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आएगा। नीचे बारह राशियों के लिए मासिक भविष्यफल दिया गया है, जो करियर, लव, धन, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।
